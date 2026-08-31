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Amasya’da ipek böcekçiliği yeniden canlanıyor! Üreticilere milyonluk destek

Amasya’da ipek böcekçiliğini yeniden canlandırmak amacıyla 8 üretici ve 5 kadın kooperatifine toplam 21 milyon 200 bin lira değerinde makine ve ekipman desteği sağlandı.

Amasya’da ipek böcekçiliği yeniden canlanıyor! Üreticilere milyonluk destek

Amasya’da unutulmaya yüz tutan ipek böcekçiliğinin yeniden geliştirilmesi ve kadın kooperatiflerinin üretim altyapısının güçlendirilmesi amacıyla yürütülen projeler kapsamında destek programı hayata geçirildi. Proje çerçevesinde ipek böceği evi ile çeşitli makine ve ekipmanların dağıtımı için tören düzenlendi.

Merkeze bağlı Yassıçal köyünde gerçekleştirilen programa Amasya Valisi Önder Bakan, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (DOKAP) Başkanı Hakan Gültekin, kurum müdürleri ve üreticiler katıldı.

Amasya’da ipek böcekçiliği yeniden canlanıyor! Üreticilere milyonluk destek 1

8 ÜRETİCİYE İPEK BÖCEĞİ YETİŞTİRİCİLİĞİ DESTEĞİ

Toplam bütçesi 5,5 milyon lira olan ve finansmanının yüzde 70’i DOKAP tarafından hibe edilen “İpeğin Böceği Amasya’da Yeniden Canlanıyor Projesi” kapsamında 8 üreticiye çeşitli destekler ulaştırıldı.

Bu kapsamda üreticilere 100 metrekarelik böcek evi, 2x2 üç katlı kerevet, kurutma sepeti, şarjlı dal budama makası, havalandırma fanları, 250 dut fidanı ve nem ölçer verildi.

Projeyle kentte ipek böceği yetiştiriciliğinin yeniden canlandırılması ve üretimin daha geniş bir alana yayılması amaçlanıyor.

Amasya’da ipek böcekçiliği yeniden canlanıyor! Üreticilere milyonluk destek 2

KADIN KOOPERATİFLERİNE 15,7 MİLYON LİRALIK EKİPMAN

Kadın kooperatiflerinin kurumsal ve teknik kapasitesini geliştirmek amacıyla hazırlanan “Kadın Kooperatiflerinin Altyapısının Geliştirilmesi Projesi” kapsamında da önemli bir destek sağlandı.

Kooperatiflerin daha sürdürülebilir ve rekabetçi bir yapıya kavuşması, istihdam oluşturması, üretime daha fazla katılması ve kadınların emeğinin ekonomik değere dönüştürülmesine katkı sunulması hedeflenen proje kapsamında, yüzde 70’i DOKAP hibesi olmak üzere 15 milyon 700 bin lira değerinde makine ve ekipman desteği verildi.

Amasya’da ipek böcekçiliği yeniden canlanıyor! Üreticilere milyonluk destek 3

“KLASİK TARIMDAN FARKLI ALANLARA YÖNELMEK LAZIM”

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda konuşan DOKAP Başkanı Hakan Gültekin, ipek böcekçiliğine ilişkin farkındalık oluşturmak ve katma değeri yüksek yeni üretim alanlarını desteklemek istediklerini ifade etti.

Klasik tarımsal faaliyetlerin yanında alternatif üretim alanlarının da değerlendirilmesi gerektiğini belirten Gültekin, “Burada hem ipek böcekçiliğiyle ilgili farkındalık oluşturmak hem katma değerli yeni bir alanda çalışma yapmakla ilgili bir desteğimiz oldu. Bunu önemsiyoruz çünkü bazen klasik tarımdan biraz daha farklı alanlara yönelmek lazım. Bu alanlar kıymetli alanlar.” dedi.

Amasya Valisi Önder Bakan ise üreticilere yeni fikirleri hayata geçirmekten çekinmemeleri çağrısında bulundu. Bakan, “Yeni şeyler almadan kendi içinizde bu denemeleri yapabilirsiniz. Sizde bu yetenek, bu kaynak gerçekten var. Onun için ben DOKAP'ın şu ana kadar yapmış olduğu bütün desteklerden dolayı kendilerine şükranlarımı sunuyorum.” ifadelerini kullandı.

Amasya’da ipek böcekçiliği yeniden canlanıyor! Üreticilere milyonluk destek 4

“SENEYE BU İŞİ BÜYÜTMEK İSTİYORUZ”

Destekten yararlanan üretici Nilgün Demir, ipek böceği yetiştiriciliğine bu yıl DOKAP’ın desteğiyle başladıklarını belirtti. Köylerinde bu üretim alanını geliştirmek için çalışacaklarını söyleyen Demir, “Seneye de bu işi büyütmek istiyoruz. Şu anda 4 kişi olarak bu işe başladık köyümüzde.” bilgisini verdi.

Üretici Derya Kanar da Yassıçal köyünde ipek böcekçiliği yaptıklarını anlatarak, “Yüzde 70 DOKAP'tan destek aldık. Unutulmuş yüzleri yeniden yüzeye çıkarmaya çalışıyoruz. Bu şekilde gidecek bakalım, ilerleyeceğiz.” diye konuştu.

Programın sonunda ipek böceği yetiştiriciliği için başvuruda bulunan 8 üretici ile 5 kadın kooperatifine toplam 21 milyon 200 bin lira değerinde makine ve ekipman desteği sağlandı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Amasya Hibe desteği İpek böceği koza
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