ALTIN fiyatları SON DAKİKA! 10 Mart 2023 tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet, gram ALTIN FİYATLARI ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri Para Piyasaları Uzmanı Senol Kaan'ın açıklaması sonrası merak edildi. Bugün tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet, gram altın fiyatları arama motorlarında araştırılıyor. 10 Mart 2023 Cuma gününün güncel altın fiyatlarında son durum ve detaylar haberimizde...
Altın fiyatları, 10 Mart 2023 Cuma günü kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.
Önceki kapanışı 1.115,80 TL'den yapan gram altın bugün 1.114,36 TL alış, 1.114.53 TL satış fiyatından işlem görüyor.
Önceki kapanışını 7,439,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 7.346,00 liradan alınıyor, 7.428,00 liradan satılıyor.
Önceki kapanışını 3.734.00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.684,00 liradan alınıyor, 3.728,00 liradan satılıyor.
Çeyrek altın, son kapanışını 1.867,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 10 Mart itibariyle 1.843,00 liradan alınıyor, 1.865,00 liradan satılıyor.
Tam altın 10 Mart günü 7.360,00 TL alış, 7,438,00 TL satış fiyatından el değiştiriyor.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Senol Kaan'dan kritik altın analizi geldi. Uzman isim o seviyeyi işaret etti ve 'Bu haftayı sakin geçirmemiz gerekiyor' açıklamasını yaptı.
1.816 dolar bölgesinde dolaşan ons altın fiyatları hızlı bir erime yaşadı. Senol Kaan 'Özellikle Fed Başkanı'nın yaptığı açıklamalara bakılarak bir yol haritası belirlenecek ise ABD tarafında faiz artışlarının devam edeceği sonucunu çıkarıyoruz. Bu yüzden özellikle bu haftayı sakin bir şekilde atlatmaya çalışmamız gerekiyor. Panik ve stres olduğumuz andan itibaren yanlış işlemlerde bulunabiliriz.' açıklamasını yaptı.
Günlük analizde genel trendin pozitif olduğunu dile getiren Kaan, 'Geri çekilmeler olabilir özellikle bu hafta hareketlilik olacağını unutmayın' uyarısını yaptı.