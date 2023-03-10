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ALTIN fiyatları SON DAKİKA! 10 Mart 2023 tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet, gram ALTIN FİYATLARI ne kadar, kaç TL?

10.03.2023 07:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları ile ilgili son dakika açıklamaları haftanın son işlem gününde vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Para Piyasaları Uzmanı Senol Kaan'dan kritik altın analizi geldi. Uzman isim o seviyeyi işaret etti ve 'Bu haftayı sakin geçirmemiz gerekiyor' açıklamasını yaptı. Peki, bugün tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet, gram altın fiyatları ne kadar? İşte 10 Mart 2023 altın fiyatları...

ALTIN fiyatları SON DAKİKA! 10 Mart 2023 tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet, gram ALTIN FİYATLARI ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri Para Piyasaları Uzmanı Senol Kaan'ın açıklaması sonrası merak edildi. Bugün tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet, gram altın fiyatları arama motorlarında araştırılıyor. 10 Mart 2023 Cuma gününün güncel altın fiyatlarında son durum ve detaylar haberimizde...

altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI NE KADAR? (10 MART 2023 CUMA)

Altın fiyatları, 10 Mart 2023 Cuma günü kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

gram altın

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışı 1.115,80 TL'den yapan gram altın bugün 1.114,36 TL alış, 1.114.53 TL satış fiyatından işlem görüyor.

cumhuriyet altın

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 7,439,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 7.346,00 liradan alınıyor, 7.428,00 liradan satılıyor.

yarım altın

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.734.00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.684,00 liradan alınıyor, 3.728,00 liradan satılıyor.

çeyrek altın

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.867,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 10 Mart itibariyle 1.843,00 liradan alınıyor, 1.865,00 liradan satılıyor.

tam altın

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 10 Mart günü 7.360,00 TL alış, 7,438,00 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

ALTIN FİYATLARI İÇİN O SEVİYEYİ İŞARET ETTİ!

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Senol Kaan'dan kritik altın analizi geldi. Uzman isim o seviyeyi işaret etti ve 'Bu haftayı sakin geçirmemiz gerekiyor' açıklamasını yaptı.

"PANİK VE STRES OLDUĞUMUZ AN YANLIŞ İŞLEMLERDE BULUNABİLİRİZ"

1.816 dolar bölgesinde dolaşan ons altın fiyatları hızlı bir erime yaşadı. Senol Kaan 'Özellikle Fed Başkanı'nın yaptığı açıklamalara bakılarak bir yol haritası belirlenecek ise ABD tarafında faiz artışlarının devam edeceği sonucunu çıkarıyoruz. Bu yüzden özellikle bu haftayı sakin bir şekilde atlatmaya çalışmamız gerekiyor. Panik ve stres olduğumuz andan itibaren yanlış işlemlerde bulunabiliriz.' açıklamasını yaptı.

Günlük analizde genel trendin pozitif olduğunu dile getiren Kaan, 'Geri çekilmeler olabilir özellikle bu hafta hareketlilik olacağını unutmayın' uyarısını yaptı.


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