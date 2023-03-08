ALTIN için kritik UYARI! Yatırımcılar DİKKAT bu hafta dip yapacak! İşte 8 Mart 2023 tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet, gram ALTIN FİYATLARI...

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'in yaptığı kritik uyarı sonrası yakından takip ediliyor. Altın fiyatları bugün aşağı yönlü kırmızı ibreyi gösteriyor. Bugün tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet, gram altın fiyatları arama motorlarında araştırılıyor. İşte 8 Mart 2023 Çarşamba gününün güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR? (8 MART 2023 ÇARŞAMBA)

Altın fiyatları, 8 Mart 2023 Çarşamba günü kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışı 1.103,74 TL'den yapan gram altın bugün 1.101,09 TL alış, 1.101.29 TL satış fiyatından işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 7,393,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 7.292,00 liradan alınıyor, 7.379,00 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.711.00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.661,00 liradan alınıyor, 3.705,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.855,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 8 Mart itibariyle 1.830,00 liradan alınıyor, 1.852,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 8 Mart günü 7.306,00 TL alış, 7,389,00 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

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ALTIN FİYATLARI DİP ARAYIŞINDA!

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş FED Başkanı jerome Powell'in yaptığı açıklamanın fiyatları düşürdüğünü anımsatıp uyarıda bulundu.

"Altın ve gümüş fiyatlarının son bir dip arayışında olduğunu gözlemliyorum" diyen uzman isim, ABD Merkez Bankası'nın sözlü yönlendirmeye ve toplantı öncesi başladığını ifade etti ve "FED toplantısında mart kararında 25 baz puanlık faiz artırımının olacağını ve 25 baz puan faiz artımı yaptıktan sonra piyasalara sözlü olarak yönlendireceği ile alakalı düşüncem sabittir." dedi.

"SON FIRSATLAR!" DİYEREK UYARDI

Altın fiyatları konusunda uyarıda buluann İslan Memiş "Son demler, son fırsatlar" diyerek mayıs ayının ardından agresif yükselişlerin yaşanma ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi.

"BÜYÜK BİR KAOS BEKLENİYOR!"

İslam Memiş yaptığı açıklamada "Bakın düşüşler var, bu düşüşleri fırsata çeviren merkez bankaları var. Neden altın stokluyorlar? Çünkü büyük bir kaos bekleniyor. Hem ekonomik anlamda, hem de jeopolitik risk açısından büyük bir kaos bekleniyor." ifadelerini kullandı.

