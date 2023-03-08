ALTIN için kritik UYARI! Yatırımcılar DİKKAT bu hafta dip yapacak! İşte 8 Mart 2023 tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet, gram ALTIN FİYATLARI...

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'in yaptığı kritik uyarı sonrası yakından takip ediliyor. Altın fiyatları bugün aşağı yönlü kırmızı ibreyi gösteriyor. Bugün tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet, gram altın fiyatları arama motorlarında araştırılıyor. İşte 8 Mart 2023 Çarşamba gününün güncel altın fiyatları...
Altın fiyatları, 8 Mart 2023 Çarşamba günü kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.
Önceki kapanışı 1.103,74 TL'den yapan gram altın bugün 1.101,09 TL alış, 1.101.29 TL satış fiyatından işlem görüyor.
Önceki kapanışını 7,393,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 7.292,00 liradan alınıyor, 7.379,00 liradan satılıyor.
Önceki kapanışını 3.711.00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.661,00 liradan alınıyor, 3.705,00 liradan satılıyor.
Çeyrek altın, son kapanışını 1.855,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 8 Mart itibariyle 1.830,00 liradan alınıyor, 1.852,00 liradan satılıyor.
Tam altın 8 Mart günü 7.306,00 TL alış, 7,389,00 TL satış fiyatından el değiştiriyor.
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Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş FED Başkanı jerome Powell'in yaptığı açıklamanın fiyatları düşürdüğünü anımsatıp uyarıda bulundu.
"Altın ve gümüş fiyatlarının son bir dip arayışında olduğunu gözlemliyorum" diyen uzman isim, ABD Merkez Bankası'nın sözlü yönlendirmeye ve toplantı öncesi başladığını ifade etti ve "FED toplantısında mart kararında 25 baz puanlık faiz artırımının olacağını ve 25 baz puan faiz artımı yaptıktan sonra piyasalara sözlü olarak yönlendireceği ile alakalı düşüncem sabittir." dedi.
Altın fiyatları konusunda uyarıda buluann İslan Memiş "Son demler, son fırsatlar" diyerek mayıs ayının ardından agresif yükselişlerin yaşanma ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi.
İslam Memiş yaptığı açıklamada "Bakın düşüşler var, bu düşüşleri fırsata çeviren merkez bankaları var. Neden altın stokluyorlar? Çünkü büyük bir kaos bekleniyor. Hem ekonomik anlamda, hem de jeopolitik risk açısından büyük bir kaos bekleniyor." ifadelerini kullandı.