Altın mı, Bitcoin mi ikilemini bitirecek açıklama! Ünlü banka tek tek açıkladı: 'Daha faydalı...'

ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs, altın fiyatının reel talep ile yönlenmekte olduğuna işaret ederek, uzun vadede Bitcoin'den daha iyi performans göstereceğini öngördü. Altın fiyatının sıkı finansal şartlar tarafından etkilenmesinin olasılığının düşük olduğunu belirten dev banka, sarı metalin spekülatif olmayan kullanımının geliştiğini bildirdi. Buna karşın lider kripto para birimi Bitcoin'in ise hala spekülatif olarak kullanıldığı değerlendirildiğinde ‘altının faydalı bir portföy çeşitlendirici’ olduğu anlamına geldiğini savundu.

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ALTIN MI, BITCOIN Mİ?

Bitcoin'in değerini gelecekte reel olarak kullanım imkanı düşünülerek belirlendiğini ve bu durumun Bitcoin'i değerli metallere göre daha oynak ve spekülatif bir varlık haline getirdiğini belirten Goldman Sachs, "Birkaç büyük oyuncunun iflas başvurusunda bulunmalarının yarattığı sistemsel endişe de Bitcoin'in aşağı yönlü oynaklığını güçlendirdi" dedi.

Goldman Sachs ayrıca, "Altın yapısal şekilde yüksek makro oynaklıktan ve hisse senedi risklerinin çeşitlendirilmesi ihtiyacından fayda sağlayabilir" ifadelerini kullandı.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Küresel piyasalar bu hafta büyük merkez bankalarının enflasyonla mücadele için devam ettikleri faiz artışlarına odaklanacak. ABD Merkez Bankası (Fed), Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) faiz kararları tek tek duyurulacak. Piyasaları etkileyecek 3 dev bankanın kritik kararı öncesi altın fiyatları ise yatay seyrini koruyor. Altının ons fiyatı haftanın ikinci gününe 1792 dolar seviyelerinden başlarken, gram altın 1068 liradan değerleniyor.

FED’İN FAİZ KARARINDA 2023 İÇİN İPUÇLARI ARANACAK

40 yılın enflasyon rekorunu kıran Fed, art arda dört kez 75 baz puanlık artış da dahil olmak üzere bu yıl faiz oranlarını 375 baz puan artırmıştı. Fed Başkanı Jerome Powell kısa süre önce yaptığı açıklamasında faiz artış hızını yavaşlatmanın zamanının gelmiş olabileceğini belirtmişti. Cuma günü açıklanan ABD ÜFE verilerinin geçen ay beklenenden biraz daha fazla arttığını gösteren veriler sonrasında beklentiler değişmedi. Piyasada Fed’in faizleri 50 baz puan artırma olasılığı yüzde 78, 75 baz puan artırma olasılığı yüzde 21 oldu. Ancak son faiz kararına ilişkin toplantı tutanaklarının ardından gözler, 2023'te faizlerin nihai olarak ne kadar yükselebileceğine dair sinyallere dönebilir.



