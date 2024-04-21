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Altın mı dolar mı borsa mı? İran -İsrail gerilimi sonrası piyasalardaki 'şampiyon' şaşırtmadı: İşte haftanın en çok kazandıran yatırımları

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
21.04.2024 13:11
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İran ve İsrail arasındaki misillemeler bu hafta küresel piyasaların gündemindeydi. Orta Doğu'da gerilim sonrası piyasanın en çok kazandıran yatırım araçları belli oldu. Altındolar mı borsa mı? İşte bu haftanın kazandıranları...

Altın mı dolar mı borsa mı? İran -İsrail gerilimi sonrası piyasalardaki 'şampiyon' şaşırtmadı: İşte haftanın en çok kazandıran yatırımları

Dünyanın gözü kulağı İran-İsrail arasındaki gerilimde. Orta Doğu'da yaşanan bu gerilim sonrası küresel piyasalar da hareketlendi. 'Savaş endişesi'nde altın güvenli liman olmaya devam etti ve yatırımcısına en fazla kazandıran yatırım araçlarından oldu.

EN ÇOK ALTIN VE DÖVİZ KAZANDIRDI

Bu hafta yatırım araçlarından altın ve döviz kazandırdı.

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BORSA İSTANBUL DEĞER KAYBETTİ

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 1,23 değer kaybederek 9.693,46 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 9.420,90, en yüksek 9.823,53 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 0,66 değer kazancıyla 10.930,79 puan, Hizmetler Endeksi yüzde 1,81 azalışla 8.813,05 puan, Sanayi Endeksi 1,31 kayıpla 14.280,56 puan, Teknoloji Endeksi yüzde 0,90 değer kaybıyla 14.180,90 puan oldu.

AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ EN ÇOK PRİM YAPAN HİSSE

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 17,24 ile Akfen Yenilenebilir Enerji oldu. Akfen Yenilenebilir Enerjiyi yüzde 14,44 ile Kocaer Çelik, yüzde 10,23 ile Akbank izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 16,65 ile Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, yüzde 15,76 ile Alarko Holding ve 12,38 ile Halkbank şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 557 milyar 643 milyon lirayla Koç Holding, 417 milyar 450 milyon lirayla Türk Hava Yolları ve 393 milyar 19 milyon lirayla Ford Otomotiv oldu.

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ALTIN YÜKSELDİ

24 ayar külçe altının gram fiyatı geçen hafta yüzde 2,54 kazançla 2.502 liraya, Cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 3,93 artışla 17 bin 250 liraya çıktı.

Doların satış fiyatı yüzde 0,71 artışla 32,5880 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 1,23 yükselişle 34,8540 lira oldu.

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Geçen hafta 40,4330 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,70 artarak 40,4170 liraya yükseldi.

İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,20 yükselişle 35,7890 liradan alıcı buldu.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
İran İsrail Altın dolar
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