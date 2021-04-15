'Altın ne zaman yükselir? Altın düşer mi?' soruları yanıt buldu

ABD ve Rusya arasındaki gerilime paralel de hareketlerini sürdüren piyasalarda altının ons cinsi, geçtiğimiz günü yüzde 0.51 değer kaybı ile tamamlamıştı. Teknik bakımdan altının onsu, orta vadeli yükseliş trendi devam ettirmekle beraber kısa vadeli bin 743.65’deki önemli desteğini aşağı yönlü kırdı. Bununla birlikte ons altında kısa vadeli destek seviyeleri 1,729.00 ve 1,714.00’de, direnç seviyeleri ise 1,743.00 ve 1,758.00’de bulunmaktadır.
Altın ne zaman yükselir?
Altın ne zaman yükselir?
Ons Altın, 1736 destek seviyesi üzerinde işlem görmeye başladı. Bu seviyenin üzerinde 4 saatlik bazda bar kapanışına devam etmesi durumunda yükseliş yönlü fiyatlanmalar hız kazanabilir. Bu durumda ilk direnç seviyemiz 1745 olacaktır. Aksi halde, 1736 seviyesinin altında kalıcılık sağlaması durumunda ise 1722 destek seviyesini izliyor olacağız.
Destek: 1736 — 1722 — 1711
Direnç: 1745 — 1763 — 1785
Gram Altın, 450,19 destek seviyesi üzerinde fiyatlanmaya devam ediyor. Bu seviyenin üzerinde 4 saatlik bar kapanışına devam etmesi halinde pozitif algı tekrar gündeme gelebilir. Bu durumda ilk direnç seviyemiz 461,08 olacaktır. Aksi halde, 450,19 seviyesini kırması durumunda ise 440,33 desteğini takip ediyor olacağız.
Destek: 450,19 — 440,33 — 416,91
Direnç: 461,08 — 474,69 — 485,51
Ons altının 1,740 dolar seviyelerinde dengelenme çabası içerisine girdiği ortamda Dolar TL kurundaki gerilemeyi takip eden gram altın 452 TL seviyelerine geriledi. Bu hafta 460 TL seviyesini test eden gram altında TL’nin hafta başından bu yana dolar karşısında yüzde 0,87 değer kazanması da bu gerilemede etkili olurken spot altın fiyatlarındaki düşüş de önemli rol oynadı.
Altın gram cinsi, günü 1.04% değer kaybı ile tamamladı. Teknik olarak Altın gram cinsi, orta vadeli yükseliş trendi, kısa vadeli düşüş trendi içinde bulunmaktadır. Bununla beraber Gram altında kısa vadeli direnç seviyeleri 457.00 ve 466.00’de, destek seviyeleri ise 448.00 ve 439.00’de bulunmaktadır.
ABD ve Rusya arasındaki gerilim tırmanıyor. ABD Başkanı Joe Biden Rusya Devlet Başkanı Putin ile geçtiğimiz günlerde bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Piyasalar bu iki ülke arasındaki üst düzey teması olumlu olarak algıladıktan sonra ABD başkanı Biden, Solarwinds’in hacklenmesi ve ABD seçimlerine müdahale edilmesi sebebiyle Rus kurum ve kişilere yaptırım hazırlığına girişti. Jeopolitik risklerin gündeme gelmesi altın fiyatlarındaki hareketi canlandırdı. Diğer taraftan Powell’ın açıklamaları sonrasında Amerikan dolarındaki güç kazanma eğilimi altın fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı kuruyor.
Altının ons cinsi, günü 0.51% değer kaybı ile tamamladı. Teknik olarak Altının ons cinsi, orta vadeli yükseliş trendi sürmekle birlikte kısa vadeli 1743.65’deki önemli desteğini aşağı yönlü kırdı. Bununla beraber Ons altında kısa vadeli direnç seviyeleri 1,743.00 ve 1,758.00’de, destek seviyeleri ise 1,729.00 ve 1,714.00’de bulunmaktadır.
Altın fiyatında (ons dolar) tepki çıkışı sonrası direnç seviyelerinde kâr satışları görüldü.
XAUUSD; Tepki yükselişi direnç seviyelerinde satışla karşılaştı. İlk destekler 1.736-1.732 ve 1.723-1.720seviyelerinde. Sonraki destek noktaları ise 1.708-1.695 seviyelerinde bulunuyor.
İlk dirençler 1.746-1.750 ve 1.758seviyelerinde. Çıkışın devamı için 1.758 seviyesinin geçilmesi önemli. Sonraki dirençler 1.770 ve 1.800 seviyelerinde. Tepki çıkışı ve kâr satışlarıyla kısa süreli oluşan yatay bant korunuyor.
ABD enflasyon oranı beklentinin üzerinde gerçekleşirken Ons Altın’a olumlu yansıdığı görüldü. Bugün yapılacak olan TCMB PPK toplantısı sonrasında Gram Altın’da hareketlilik görülebilir. Piyasa tarafından toplantıdan herhangi bir faiz değişikliği beklenmiyor.
Gram Altın’da yukarı yönlü hareketin devam etmesi durumunda 460 ve 468 TL direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekirken aşağı yönlü bir hareketin olması durumunda ise 445 ve 435 TL destek seviyeleri aşağı yönlü hareket için önem arz ediyor.
ABD Mart ayı enflasyon oranının beklentinin üzerinde gelmesi Altın’da yukarı yönlü hareketin oluşmasına neden oldu. Altın için ciddi risk oluşturan ABD 10 yıllık faiz getirilerinde herhangi bir değişik görülmedi. ABD ve Rusya arasındaki gerginlik Altın fiyatlarında oynaklığa neden olabilir. ABD hükümeti tarafından yürürlüğü geçirilmesi beklenilen destek paketinin Ons Altın’a olumlu yansıması bekleniyor.
Teknik açıdan incelendiğinde yukarı yönlü hareketin devam etmesi durumunda 1748 ve 1755 $ direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekiyor. Satış baskısının devam etmesi halinde ise 1735 ve 1720 destek seviyeleri yakından izlenecek.
Sarı metal tarafında 21 günlük ortalama destek olarak kullanılmaya devam ediyor ve günlük mum kapanışları bu destek üzerinde kalıyor. Bu durumun devam etmesi negatif baskıları sınırlarken, ortalama üzerinde kalmaya devam ettikçe zamansal olarak 2075’den gelen downtrend çizgisine de yaklaşılıyor. Zaman içinde bu trende gelip, yukarı yönde kırılması halinde emtiada pozitif hareketler tetiklenebilir. Ek olarak gün içi hareketlerde 1745 üzerindeki dört saatlik kapanışlar yükseliş eğilimini arttırabilir. Eğer 21 günlük ortalama kırılırsa sarı metalde tekrar negatif eğilim oluşabilir.
Destekler: 1732 – 1720 – 1704
Dirençler: 1745 – 1758 – 1767
Ons altında işlemler bu sabah forex piyasasında 1741 seviyesi yakınlarından geçiyor. Değerli metal, Dolar ve tahvil faizlerinin yatay seyrinin etkisiyle yatay hareket ediyor. Bu sabah Dolar Endeksi 91.68, ABD 10 yıllıkları %1.63 yakınlarında bulunarak dün sabaha göre yatay seyrediyor. Dün, bir etkinlikte konuşan Fed Başkanı Powell, Fed’in varlık alım hızını büyük ihtimalle faizleri artırmaya başlamadan önce azaltacağını söyledi. Bununla beraber üyelerin büyük çoğunluğunun 2024’ten önce faiz artışı beklemediğini de söyledi. Bugün piyasalarda ABD’den gelecek yoğun veri gündemi takip edilecek. Perakende satışlar, haftalık işsizlik başvuruları, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı piyasaların odağında olacak.
Teknik Analiz: Ons altın yaklaşan 22 ve 50 günlük ortalamaların da etkisiyle, sıkışık bir görünüm içerisine girdi. Değerli metal ortalamalar arasındaki hareketini sürdürüyor. Değerli metalde 1732-1752 aralığında hareketin sürmesi beklenebilir. Bu seviyeler arasında hareket eden ons altında tekrar 1752 yakınlarına yükseliş görülmesi halinde stop loss kullanmak kaydıyla 1732 seviyesine doğru short pozisyon denemesi yapılabilir. Buna karşın 1752 seviyesinin yukarı yönde kırılması halinde yükseliş hız kazanabilir. Aşağıda ise 22 günlük ortalama olan 1732 seviyesine tekrar gelinmesi halinde stop loss kullanılarak 1752 seviyesine doğru long pozisyon denemesi yapılabilir. Buna karşın 1732 seviyesi altına sarkmalarda 1700 seviyesine doğru satışlar güçlenebilir.
Dirençler: 1752 / 1782 / 1800
Destekler: 1732 / 1700 / 1675
Ons altın dün 1750$ sınırına doğru yükselmesine karşın bu seviyeden dönüşler görüldü. ABD 10 yıllık tahvil faizinin bu hafta sakin seyrediyor olması ve Dolardaki yatay görünüm, altının bu hareketini şimdilik destekliyor. Bu sabaha baktığımız zamanda, ons altın hafif alıcılı ve 1740$ üzerinde tutunma çabasında. Bugün için ABD’den perakende satışlar, sanayi üretimi verileri takip edilecek. Özellikle, bu hafta açıklanan TÜFE sonrası bugünkü perakende satışlar verisi de piyasaların takibinde olacaktır.
Beklentilerin üzerinde bir veri gelmesi durumunda enflasyona dair yükseliş beklentilerini de güçlendirmeye devam edebilir. Tahvil faizinin seyri yine bu açıdan izlenmeli. Ons altın içinse 1749$ ve 1760$ dirençlerinden sonra 1772$ direnci takip edilebilir. Aşağıda, 1732$ – 1722$ – 1707$ destek noktaları.
Gram altın fiyatı
Gram altın, bu hafta 460 TL seviyesini gördükten sonra düşüş eğilimine girerek 452 TL seviyesine kadar geriledi. Dolar/TL kurunun hafta başından bu yana yüzde 0,87 düşüş kaydetmesi de bu gerilemede etkili olurken küresel altın fiyatlarındaki düşüş de önemli rol oynadı. Çarşamba günü 450 TL seviyesine kadar gerileyen gram altın, perşembe günü 452 TL civarında bulunuyor.
Altın, salı günü açıklanan ve beklenenden yüksek gelen ABD enflasyon verisiyle birlikte haftalık kayıplarını sildikten sonra çarşamba günü hafif gerileyerek yatay bir seyire başladı. Haftaya 1.744 dolar seviyesinden başlayan ons altın, hafta başından bu yana yüzde 0,12 düşüşle 1.741 dolar civarında işlem görüyor.
Hafta içerisinde ABD kanadından gelen enflasyon verisi takip edilmiş, gelen verinin beklentilerin üzerinde gelmesi ile birlikte dolar endeksinde değer kayıpları artmıştı. Dolar endeksindeki gevşemeler ve ABD hazine tahvil faizlerindeki volatilitenin bir miktar azalması ile birlikte altın fiyatlarındaki yukarı yönlü hareketlenmeler hız kazandı. Bunlarla birlikte piyasalar FED Başkanı Powell’ın Washington Ekonomi Kulubü’nde yaptığı konuşmayı takip etti.
Powell buradaki konuşmasında; Fed’in faiz oranlarında bir artırıma yönelmeden önce aylık tahvil alımlarını azaltacağını, para politikasının yönünü ekonominin izleyeceği patikanın belirleyeceğini ve Fed’in bu yıl faiz artırması olasılığının çok muhtemel olmadığını belirtti. Haftanın dördüncü işlem gününde piyasalar TSİ 15:30’da ABD kanadından gelecek olan İşsizlik Haklarından Yararlanma Başv. ve Perakende Satışlar ekonomik verilerini takip edecek. Veriler ile birlikte dolar endeksinde volatilite artacaktır.
Yeni günde XAUUSD grafiğini teknik olarak inceleyecek olursak yukarı yönlü hareketlenmelerde sırasıyla 1747.20 – 1760.26 – 1775.50 seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü gevşemelerde ise 1730.00 – 1715.57 – 1700.88 seviyeleri ise destek noktaları olarak test edilebilir.
Okuyucu Yorumları 0 yorum