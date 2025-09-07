Altın rekor kırınca kuyumcularda onun dönemi başladı! 'Soranlar var'

Altın fiyatlarındaki yükselişle beraber, düğünlerin vazgeçilmezi altın takma geleneğinde de değişim yaşanıyor. Altın yükselirken gümüşte de dikkat çeken artışlar görülüyor. Kimi vatandaşların artan fiyatlar nedeniyle düğünlerde artık altın yerine gümüş takmaya başladığı öğrenildi.

GÜMÜŞ, DÜĞÜN TAKISI OLARAK TERCİH EDİLMEYE BAŞLANDI

Ekol TV'de yer alan habere göre; gümüş düğün takısı olarak tercih edilmeye başlandı. Fed'in faizde indirim sinyali altını yukarı yönlü hareketlendirdi. Gram altın fiyatı 4800 TL'ye yaklaştı. Çeyrek altın fiyatı ise 8000 TL'ye doğru ilerliyor.

Diğer yandan gümüş de son dönemlerin en çok öne çıkan madeni haline geldi. Hatta düğün için altın alamayanların takıyı gümüş olarak bakmaya başladığı öğrenildi.

"GÜMÜŞ TAKI SORANLARIN OLDUĞU DUYDUK"

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Gökay Tuğsavrol "Kuyumcularda artık gümüş takı soranların olduğunu duyduk. Hediye için gümüş takı olarak gümüş takıyı yapıp takı olarak götürmek diye düşünüyorlar. Gümüş çünkü daha çok altına ulaşamayan kişilere, ulaşmakta zorluk çeken insanların ulaşabildiği bir varlık durumunda" dedi.

Altındaki yükselişin düğünleri de etkilediği belirtilirken takıların gümüşe döndüğü aktarıldı. Tuğsavrol "Eskiden çeyreğe çeyrek altın deniliyordu, şimdi baktığımız zaman piyasada çok enteresan bir şekilde 'çeyrek bey' diye ananlar var. Şu an gümüşün de TL karşılığı 55'lere vardığını söylemekte fayda var" şeklinde konuştu.