FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Altın rekora koşuyor, vatandaş yastık altındakini bozduruyor

Altın rekora koşuyor, vatandaş yastık altındakini bozduruyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 15.04.2020 12:24 | Son Güncelleme

Tüm dünyada yaşanan gelişmeler ve pandemi nedeniyle altın fiyatları tarihinin rekor seviyelerine ulaştı. Edirne’de de kuyumcular, salgın nedeniyle düğünlerin ertelenmesi ya da iptal edilmesinin altın satışlarını etkilediğini belirterek, yükselen fiyatlar nedeniyle vatandaşların yastık altındakileri bozdurduğunu söyledi.

Gram altın bugün 378 TL’yi, çeyrek altın ise 619 TL’yi buldu. Korona virüse bağlı olarak yaşanan gelişmeler altının ons fiyatını yükseltirken, iç piyasada da Dolar kurunda yaşanan yükseliş altın fiyatlarının artmasına neden oluyor.

Edirne’de kuyumcu esnafı İlyas Kerimler, yaptığı açıklamada, “Salgın nedeniyle işlerimiz neredeyse yok, durma noktasında. Düğünler ertelendi ileri ki tarihlere. Vatandaş yastık altındaki birikimlerini bozdurarak hayatlarını idame ettirmeye çalışıyor. Bundan sonraki süreci yaşayarak göreceğiz” diye konuştu.

KAYNAK:İHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Sporsuz asla yaşayamıyorlar Sporsuz asla yaşayamıyorlar
Akaryakıt fiyatlarında değişiklik! İndirim yoldaAkaryakıt fiyatlarında değişiklik! İndirim yolda
Bu yardımlar tüm çalışan anneleri ilgilendiriyor! Bu yardımlar tüm çalışan anneleri ilgilendiriyor!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kuyumcu, altın fiyatları,

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca'dan gece yarısı koronavirüs paylaşımı

Bakan Koca'dan gece yarısı koronavirüs paylaşımı

Aşı için yeni açıklama: 23 Nisan’da tüm dünya görecek

Aşı için yeni açıklama: 23 Nisan’da tüm dünya görecek

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren dört kritik değişiklik!

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren dört kritik değişiklik!

SGK'dan müjde! 2008 öncesi girişi olanların emekli maaşında şok edici avantaj!

SGK'dan müjde! 2008 öncesi girişi olanların emekli maaşında şok edici avantaj!

Bakanlıktan gıda işletmeleri ile tüketiciye Kovid-19 uyarıları

Bakanlıktan gıda işletmeleri ile tüketiciye Kovid-19 uyarıları

Bakan Albayrak'tan koronavirüse karşı verilen desteklerle ilgili açıklama

Bakan Albayrak'tan koronavirüse karşı verilen desteklerle ilgili açıklama

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

24 ay boyunca ayda 239 TL alabilirsiniz! Kimse bilmiyor... İşte şartları!

24 ay boyunca ayda 239 TL alabilirsiniz! Kimse bilmiyor... İşte şartları!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

SGK girişi 1999 öncesi olanlar yaş beklemekten kurtuldu

SGK girişi 1999 öncesi olanlar yaş beklemekten kurtuldu

Yaş beklemeden emekli olmak mümkün!

Yaş beklemeden emekli olmak mümkün!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Motorinde indirim bekleniyor

Akaryakıt fiyatlarında değişiklik! İndirim yolda

EPGİS'ten nöbetçi akaryakıt istasyonu açıklaması

EPGİS'ten nöbetçi akaryakıt istasyonu açıklaması

Turizmciler, koronavirüs sonrası 'açık büfenin' tarih olacağı görüşünde

Bir dönem tarih oluyor

Bütçe, mart ayında 43,7 milyar TL açık verdi

Bütçe, mart ayında 43,7 milyar TL açık verdi

Ev hanımları için emeklilik şansı doğdu! Sigorta başlangıcı olmasa bile...

Ev hanımları için emeklilik şansı doğdu!

Kimsenin bilmediği erken emeklilik yöntemleri! Giriş tarihini öne çekebilirsiniz...

Kimsenin bilmediği erken emeklilik yöntemleri! Giriş tarihini öne çekebilirsiniz...

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.