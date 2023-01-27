Altın rezervi nedir? Keşfedilen 109 ton altının ekonomiye kazandırılacak: Bilecik'teki altın madeni açılıyor!

Bilecik'teki altın madeni açılışı için geri sayım devam ediyor. Bilecik'te 2020 yılında keşfedilen dev altın madeni Türkiye'ye avantaj sağlayacak. Peki, altın rezervi nedir, altın rezervleri ne işe yarar? Keşfedilen 109 ton altının ekonomiye kazandırılacak. İşte detaylar...

ALTIN REZERVİ NEDİR?

Altın rezervi, Merkez bankası veya devlet hazinelerinde kur istikrarının elde edilmesi için külçe olarak ya da madeni para olarak saklanan altını ifade etmektedir.

Bilindiği üzere; rezervler kullanıma hazır olan birbirine çevrilebilen uluslararası ödem aracıdırlar.

ALTIN REZERVLERİ NE İŞE YARAR?

Altın rezervinin yapılması olası ekonomik sıkıntı durumunda ülke ekonomisinin korunmasına destek verir ve kur istikrarının elde edilmesini sağlar.

BİLECİK'TEKİ ALTIN MADENİ BUGÜN AÇILIYOR

Bilecik'te Gübretaş'a ait sahada 3,5 milyon onsluk altın kaynağının 2020 yılında tespit edilmesinin ardından maden işleme aşamasına gelindi. Cuma günü açılacak işleme tesisinde ilk külçenin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından dökülmesi bekleniyor.

