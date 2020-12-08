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Altın tahminleri geldi... Gram altın ne zaman 500 TL olacak? İşte uzmanlardan güncel altın beklentisi!

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.12.2020 16:14 | Son Güncelleme

Altın fiyatları son iki haftanın en yüksek rakamlarını görmeye başladı. Koronavirüs vaka sayılarındaki artış ve mali teşvik paketine dair umutlar altın fiyatlarının artmasına neden oldu. Altın fiyatları ne olacak araştırmasını yapan yatırımcılar, uzmanların altın fiyat tahminlerini araştırıyor. Peki gram altın ne zaman 500 TL olacak? İşte son dakika altın yorumları...

Gram altın ne zaman 500 TL olacak araştırmasını yapan yatırımcılara uzman yorumlarını aktarmaya devam ediyoruz. Altın fiyatları ABD'de artan koronavirüs rakamları ve mali teşvik paketi tekrar gündem olmasıyla artışa geçti. ABD'de 67 milyonu geçen koronavirüs vaka sayılarına ek olarak, hastaneye yatan günlük hasta sayısı ise 2 bin kişi artış gösterdi. Vakaların artmasıyla birlikte artan altın fiyatları, yatırımcılarını güncel altın yorumları araştırmasına soktu. Uzmanların altın tahminlerini araştıran yatırımcılar, gram altın ne zaman 500 TL olur merak ediyor. İşte altın fiyat tahminleri son durum...

ALTIN FİYATLARI SON DURUM NEDİR?

ABD'de yaşanan mali teşvik paketi görüşmeleri ve koronavirüs vaka haberleri altın fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Demokrat ve Cumhuriyetçi senatörler virüs desteği ve yeni bir mali teşvik paketi görüşmelerinde anlaşmakta sorunlar yaşıyor. 908 milyar dolarlık pandemi paketi görüşmeleri azalırken, 1,4 trilyon dolar değerindeki hükümet fonlama paketi için görüşmeler devam ediyor. ABD'deki görüşmeleri takip eden ekonomistler, Avrupa Merkez Bankasının pandemi varlık alım programının miktarını artırarak genişletmesini bekliyorlar. Bu süreçte altın fiyat tahminleri de gelmeye devam ediyor. IG Asia Pte Piyasa Stratejisti Jingyi Pan, altın fiyatları için yaptığı yorumda;

"Altın fiyatları, birçok ürün üzerindeki endişelerden dolayı haftanın başında destek buldu. Bunların arasında artan koronavirüs vakalarının küresel büyüme üzerinde yarattığı baskı da var." dedi.

GRAM ALTIN NE ZAMAN 500 TL OLACAK

KORONAVİRÜS SALGIN SÜRECİ ARTARSA ALTIN FİYATI DA ARTAR MI?

İntegral Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Seda Yalçınkaya Özer altın fiyatlarına dair açıklama yaptı. Koronavirüs aşısı ile geçtiğimiz iki haftada düşüşe geçen altın fiyatları aşı haberlerinden etkilenmeye devam etse de, yükseliş trendine geçmesi için üzerindeki baskı devam ediyor yorumunu yapan Özer şöyle devam etti; "Diğer yandan altının yukarı yönde gitmesini engelleyen güçlü dolar teması yerini zayıf dolar temasına bırakınca altın için yukarı yönde gitme isteği tekrar gündeme geldi. Dolar endeksi 2018 nisan ayından bu yana düşük seviyelerde seyretmeye devam ediyor."

Aşı haberlerinin paranın yönünü değiştirebileceğini belirten Özer, dünya politikalarında yaşanan gelişmelerin, düşük faiz politikalarının ve salgın sürecinin uzamasının ekonomik toparlanmaya olumsuz etki edeceğini belirterek, bu ihtimalin altının ons fiyatını yukarı çekebileceğini belirtti. Dolayısıyla Özer açıklamasında koronavirüs salgın sürecinin artmasının altın fiyatlarını da artırabilme ihtimalini göz önünde bulundurdu. Özer açıklamasına şöyle devam etti; "Teknik anlamda 1848 dolar seviyesi ons altında eşik seviyeydi. 1848 dolar seviyesi altında zayıf bir teknik görünüm olabileceğini söylemek mümkün. Son gelişmelerle birlikte ons altında 1848 dolar seviyesi üzerine tutunmalar izliyoruz. Bu seviyedeki yerleşik seyirlerin oluşması halinde ilk yakın direnç olarak 1878 dolar izlenebilir. Ancak 1878 dolar seviyesinin de yukarı yönde geçilmesi halinde Ons altında yükseliş hareketinin hızlanması beklenebilir."

GRAM ALTIN NE ZAMAN 500 TL OLACAK

GRAM ALTIN NE ZAMAN 500 TL OLACAK?

Gram altın ne zaman 500 TL'yi görecek şu sıralar yatırımcıların en çok sorduğu sorulardan birisi oldu. Özer açıklamasına 10 – 11 Aralık’ta gerçekleşecek AB Liderler Zirvesinde yapılacak toplantıda Türkiye için bir yaptırım olur mu bilinmediğine değinerek, AB Liderler Zirvesinden çıkacak sonuçların dolar/TL'yi etkileyeceğini belirtti. Özer açıklamasına şöyle devam etti; Gram altın yatırımcıları için 463 TL seviyesi teknik anlamda önemli bir yerdi. Ons altındaki yükselişle birlikte bu seviyenin üzerindeki seyirlere kapı açılmış oldu. Dolar/TL cephesinde şu sıralar 7.80 TL seviyesindeki dengelenme çabası sürüyor. Ancak, TL açısından kritik bir ortama doğru gidiyoruz. 10 – 11 Aralık’ta gerçekleşecek AB Liderler Zirvesinde Türkiye’ye yönelik yaptırım olup olmayacağını, olursa ne şiddette bir yaptırımla karşılaşacağımıza yönelik gündem maddesini konuştuğumuz günlerdeyiz. Şimdilik Dolar/TL beklemede. Kurun frenleyici etkisinden dolayı gram altında 500 TL’leri görmemiz erken dönemde olmayabilir. Ancak, AB Liderler Zirvesinden çıkacak gelişmeler TL tarafını ve dolayısıyla gram tarafını yakından ilgilendiriyor.


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