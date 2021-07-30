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Altın temmuzun son haftasını nasıl kapattı?

30.07.2021 17:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 493 bin 650 liraya geriledi.

Altın temmuzun son haftasını nasıl kapattı?

Altın piyasasında, en düşük 493 bin 650 lirayı, en yüksek ise 499 bin 200 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalışla 493 bin 650 liradan tamamladı.

İŞLEM HACMİ YAKLAŞIK 520 MİLYON LİRA

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 519 milyon 659 bin 318,41 lira, işlem miktarı ise 1.041,80 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 567 milyon 1.207,22 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler Yetkili Müessesi, Vakıf Katılım Bankası, Altınbaş Kıymetli Madenler Borsası ve NMGlobal Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Kaynak: AA

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