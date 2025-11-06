'Altın tozu mu var' 585 TL'ye satıldığını duyan inanamadı 'Çıldıracağım'

Geçtiğimiz günlerde çevrimiçi eve teslim yemek uygulamalarındaki fiyatların fahiş düzeyde olması sosyal medyada gündem olmuştu. Eve teslimde ütopik fiyatların olduğunu belirten kullanıcılar ücretler ile ilgili şikayetlerini dile getirmişti.

KARIŞIK MENEMEN 585 TL

Özellikle pandeminin ardından eve teslim siparişe rağbet artarken işletme sahiplerinin belirlediği fiyatlar da gündem oluyor. Son olarak ise bir lokantada satışta olan karışık menemenin fiyatı dudak uçuklattı.

Karışık menemen için 585 TL talep edilmesine tepki gösteren kullanıcı, şu eleştiride bulundu:



"Karışık menemen 585 TL olabilir mi?

Abi siz bu insanların aklıyla dalga mı geçiyorsunuz? Altın tozuna batırıp mı karıştırıyorsunuz? Bu menemenin ne özelliği var, şaka mı bu ya? Vallahi çıldıracağım.Bu adam menemeni bu fiyata satarsa, yumurtacılar da yumurtaya zam yapar. Bu ahlaksızlar yüzünden geldiğimiz noktaya bakın… Gerçekten yazık"

Diğer kullanıcılardan çok gecikmeden yorumlar geldi. Bazıları fiyatları aşırı bulurken bazıları ise makul düzeyde bulduklarını dile getirdi. İşte bazı kullanıcıların yorumları...