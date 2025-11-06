FİNANS

'Altın tozu mu var' 585 TL'ye satıldığını duyan inanamadı 'Çıldıracağım'

Yeme-içme sektöründeki menü fiyatları sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor. Eve teslimdeki fiyatların yüksek olmasından dert yanan kullanıcılar bu sefer de kafe ve restoranlardaki ücretleri gündeme taşıdı. Karışık menemenin fiyatının 585 TL olduğunu dile getiren bir kullanıcı, "Bu menemenin ne özelliği var, şaka mı bu ya? Vallahi çıldıracağım" sözlerini kullandı.

Ezgi Sivritepe

Geçtiğimiz günlerde çevrimiçi eve teslim yemek uygulamalarındaki fiyatların fahiş düzeyde olması sosyal medyada gündem olmuştu. Eve teslimde ütopik fiyatların olduğunu belirten kullanıcılar ücretler ile ilgili şikayetlerini dile getirmişti.

Altın tozu mu var 585 TL ye satıldığını duyan inanamadı Çıldıracağım 1

KARIŞIK MENEMEN 585 TL

Özellikle pandeminin ardından eve teslim siparişe rağbet artarken işletme sahiplerinin belirlediği fiyatlar da gündem oluyor. Son olarak ise bir lokantada satışta olan karışık menemenin fiyatı dudak uçuklattı.

Altın tozu mu var 585 TL ye satıldığını duyan inanamadı Çıldıracağım 2

Karışık menemen için 585 TL talep edilmesine tepki gösteren kullanıcı, şu eleştiride bulundu:

"Karışık menemen 585 TL olabilir mi?

Abi siz bu insanların aklıyla dalga mı geçiyorsunuz? Altın tozuna batırıp mı karıştırıyorsunuz? Bu menemenin ne özelliği var, şaka mı bu ya? Vallahi çıldıracağım.Bu adam menemeni bu fiyata satarsa, yumurtacılar da yumurtaya zam yapar. Bu ahlaksızlar yüzünden geldiğimiz noktaya bakın… Gerçekten yazık"

Altın tozu mu var 585 TL ye satıldığını duyan inanamadı Çıldıracağım 3

Diğer kullanıcılardan çok gecikmeden yorumlar geldi. Bazıları fiyatları aşırı bulurken bazıları ise makul düzeyde bulduklarını dile getirdi. İşte bazı kullanıcıların yorumları...

Altın tozu mu var 585 TL ye satıldığını duyan inanamadı Çıldıracağım 4

Altın tozu mu var 585 TL ye satıldığını duyan inanamadı Çıldıracağım 5

Altın tozu mu var 585 TL ye satıldığını duyan inanamadı Çıldıracağım 6

Altın tozu mu var 585 TL ye satıldığını duyan inanamadı Çıldıracağım 7

Altın tozu mu var 585 TL ye satıldığını duyan inanamadı Çıldıracağım 8

