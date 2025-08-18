FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Altın varaklı oda, lüks yaşam... Selahattin Yılmaz suç örgütü operasyonunda yeni gelişme! Cem Duman Semra Ilık dahil 10 kişiye tutuklama

İstanbul merkezli 5 ilde silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklandı. Tutuklanan isimler: Selahattin Yılmaz, Cem Duman, Semra Ilık, Adem Kuru, Cem Çebi, İsa Aydın, Mehmet Tuğlu, Mustafa Serdar Yılmaz, Özgür Kılıç ve Turgut Öner

Altın varaklı oda, lüks yaşam... Selahattin Yılmaz suç örgütü operasyonunda yeni gelişme! Cem Duman Semra Ilık dahil 10 kişiye tutuklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmalarının ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen aralarında suç örgütü elebaşı Selahattin Yılmaz'ın da olduğu 15 zanlının işlemleri tamamlandı.

Altın varaklı oda, lüks yaşam... Selahattin Yılmaz suç örgütü operasyonunda yeni gelişme! Cem Duman Semra Ilık dahil 10 kişiye tutuklama 1

Cem Duman

TUTUKLANDILAR

İstanbul nöbetçi sulh ceza hakimliği, şüpheliler Selahattin Yılmaz, Cem Duman, Semra Ilık, Adem Kuru, Cem Çebi, İsa Aydın, Mehmet Tuğlu, Mustafa Serdar Yılmaz, Özgür Kılıç ve Turgut Öner'in tutuklanmasını kararlaştırdı.

Altın varaklı oda, lüks yaşam... Selahattin Yılmaz suç örgütü operasyonunda yeni gelişme! Cem Duman Semra Ilık dahil 10 kişiye tutuklama 2

Semra Ilık

5 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ KONTROL

Hakimlik, Ersan Diamond'ın sahibi Ersan Gülmez'in de aralarında bulunduğu 5 şüpheli hakkında ise "yurt dışına çıkış yasağı" ve "imza atmak" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

PAYLAŞIMLARI GÜNDEM OLMUŞTU

Cem Duman'ın sosyal medya paylaşımları dikkat çekmişti. Duman'ın sosyal medyadaki paylaşımlarında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti hükümetiyle arasının iyi olduğuna, Külliye'den kendisine 'çok değerli bir büyüğü olan devlet erkanı'ndan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi forsu imzalı kravat hediye gönderildiğini anlattığı görüldü.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cem Duman'la birlikte gözaltına alınan diğer avukatın Semra Ilık olduğu belirlendi! AKİT TV'deki yorumlarıyla dikkat çekti Cem Duman'la birlikte gözaltına alınan diğer avukatın Semra Ilık olduğu belirlendi! AKİT TV'deki yorumlarıyla dikkat çekti
Lüks yaşamıyla gündem olan avukat Cem Duman gözaltına alındı Lüks yaşamıyla gündem olan avukat Cem Duman gözaltına alındı
Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Memur için yeni zam teklifi belli oldu! Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: "Böyle bir şey olamaz"Memur için yeni zam teklifi belli oldu! Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: "Böyle bir şey olamaz"
Memurların gözü kulağı bu haberdeydi! Kritik toplantıda yeni zam teklifi belli olduMemurların gözü kulağı bu haberdeydi! Kritik toplantıda yeni zam teklifi belli oldu
Anahtar Kelimeler:
Gözaltı istanbul cumhuriyet başsavcılığı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump mikrofonun açık olduğunu fark etmedi: 'Kulağa delice geliyor ama..."

Trump mikrofonun açık olduğunu fark etmedi: 'Kulağa delice geliyor ama..."

Memurların gözü kulağı bu haberdeydi! Kritik toplantıda yeni zam teklifi belli oldu

Memurların gözü kulağı bu haberdeydi! Kritik toplantıda yeni zam teklifi belli oldu

Memur için yeni zam teklifi belli oldu! Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: "Böyle bir şey olamaz"

Memur için yeni zam teklifi belli oldu! Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: "Böyle bir şey olamaz"

Belediyedeki ilk işi yüzde 23 zam oldu!

Belediyedeki ilk işi yüzde 23 zam oldu!

Mahkemeden rekor düzeyde para cezası!

Mahkemeden rekor düzeyde para cezası!

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.