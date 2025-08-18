Altın varaklı oda, lüks yaşam... Selahattin Yılmaz suç örgütü operasyonunda yeni gelişme! Cem Duman Semra Ilık dahil 10 kişiye tutuklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmalarının ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen aralarında suç örgütü elebaşı Selahattin Yılmaz'ın da olduğu 15 zanlının işlemleri tamamlandı.

Cem Duman

TUTUKLANDILAR

İstanbul nöbetçi sulh ceza hakimliği, şüpheliler Selahattin Yılmaz, Cem Duman, Semra Ilık, Adem Kuru, Cem Çebi, İsa Aydın, Mehmet Tuğlu, Mustafa Serdar Yılmaz, Özgür Kılıç ve Turgut Öner'in tutuklanmasını kararlaştırdı.

Semra Ilık

5 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ KONTROL

Hakimlik, Ersan Diamond'ın sahibi Ersan Gülmez'in de aralarında bulunduğu 5 şüpheli hakkında ise "yurt dışına çıkış yasağı" ve "imza atmak" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

PAYLAŞIMLARI GÜNDEM OLMUŞTU

Cem Duman'ın sosyal medya paylaşımları dikkat çekmişti. Duman'ın sosyal medyadaki paylaşımlarında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti hükümetiyle arasının iyi olduğuna, Külliye'den kendisine 'çok değerli bir büyüğü olan devlet erkanı'ndan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi forsu imzalı kravat hediye gönderildiğini anlattığı görüldü.