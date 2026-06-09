Altın ve Döviz Piyasalarında Ne Kadar Uzmansın?

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Gram altının fiyatını en çok etkileyen şey hangisi olabilir?
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Ons altın ne demek peki?
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Döviz kuru yükselince ne olur?
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Hangisi bir döviz birimi sence?
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Merkez bankası neden faiz artırır?
Altın fiyatını yükseltmek için.
Enflasyonu kontrol etmek için.
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Hangi yatırım aracı genelde en güvenilir kabul edilir?
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EUR/USD ifadesi neyi anlatıyor?
Euro'nun TL karşısında değerini
Euro'nun dolar karşısında değerini
Doların altın karşısında değerini
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Altın neden daha avantajlı bir yatırım aracı sence?
Her zaman yüksek getirisi var.