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Altın ve Döviz Piyasalarında Ne Kadar Uzmansın?

Yatırım dünyasının en çok konuşulan araçları altın ve döviz. Altın ve döviz piyasası denilince birçok kavram ortaya çıkıyor. Bunları ne kadar biliyorsun peki?

Altın ve Döviz Piyasalarında Ne Kadar Uzmansın?

Altın ve döviz piyasaları hakkında bilgili misin?

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Gram altının fiyatını en çok etkileyen şey hangisi olabilir?

Gram altının fiyatını en çok etkileyen şey hangisi olabilir?
Ons altının fiyatı
Petrol fiyatı
Enflasyon
İşsizlik oranı
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Ons altın ne demek peki?

Ons altın ne demek peki?
1 kg altın
100 gram altın
31,1 gram altın
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Döviz kuru yükselince ne olur?

Döviz kuru yükselince ne olur?
TL değer kazanır.
Altın ucuzlar.
TL değer kaybeder.
Faiz düşer.
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Hangisi bir döviz birimi sence?

Hangisi bir döviz birimi sence?
BIST 100
Gram Altın
Brent Petrol
Sterlin
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Merkez bankası neden faiz artırır?

Merkez bankası neden faiz artırır?
Altın fiyatını yükseltmek için.
Enflasyonu kontrol etmek için.
İhracatı azaltmak için.
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Hangi yatırım aracı genelde en güvenilir kabul edilir?

Hangi yatırım aracı genelde en güvenilir kabul edilir?
Altın
Dolar
Vadeli mevduat
Borsa
Gümüş
Euro
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EUR/USD ifadesi neyi anlatıyor?

EUR/USD ifadesi neyi anlatıyor?
Euro'nun TL karşısında değerini
Euro'nun dolar karşısında değerini
Doların altın karşısında değerini
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Altın neden daha avantajlı bir yatırım aracı sence?

Altın neden daha avantajlı bir yatırım aracı sence?
Her zaman yüksek getirisi var.
Faiz geliri sunar.
Değeri hiç düşmez.
Kolay alınıp satılır.
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ING Para Mevzuları
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