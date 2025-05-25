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Altın ve döviz yatırımı yapanlar dikkat! Uzman isimden kritik uyarı: "Çarşamba gününü bekleyin"

Finans Analisti İslam Memiş, döviz ve altın yatırımcılarını 28 Mayıs Çarşamba gününe dikkat etmeleri konusunda uyardı. ABD ve İngiltere piyasalarının kapalı olacağı haftada, iç politik gelişmeler ve FOMC tutanakları öncesi yatırımcılara "sessiz ve soğukkanlı olun" mesajı verdi. Memiş, ayrıca dolar kurunun yılın ikinci yarısında 40-45 TL bandına çıkabileceğini öngördü.

Altın ve döviz yatırımı yapanlar dikkat! Uzman isimden kritik uyarı: "Çarşamba gününü bekleyin"
Begüm Özkaynak

Finans Analisti İslam Memiş, sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çekici bir paylaşım yaptı. Altın ve döviz yatırımcılarına seslenen Memiş, 28 Mayıs 2025 Çarşamba günü için beklemelerini tavsiye etti.

gram altın

Çarşamba gününe kadar gelecek haberlere kimse atlamamalı." diyen İslam Memiş, yorum yapmak yerine sessiz, sakin ve soğukkanlı bir şekilde piyasayı takip etmenin daha çok kazandıracağını söyledi.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
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Ons Altın / TL
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Ons Altın / USD
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Çeyrek Altın
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Yarım Altın
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Ziynet Altın
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% 1.96
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Cumhuriyet Altını
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13:00

"DIŞARDA SAKİN, İÇERDE SİYASİ GELİŞMELERİN VE ÖNEMLİ AÇIKLAMALARIN OLACAĞI BİR HAFTA BEKLİYORUM"

Pazartesi günü ABD'de Memorial Day ve Spring Bank tatilleri nedeniyle ABD ve İngiltere’de piyasalar kapalı olacağını hatırlatan ve Çarşamba günü FOMC toplantı tutanaklarının yayımlanacağını bildiren Memiş, "Dışarda sakin, içerde siyasi gelişmelerin ve önemli açıklamaların olacağı bir hafta bekliyorum." dedi.

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Daha önceki açıklamasında serbest piyasada doların, 39 TL üzerinde olduğunu şu anda 38,87 TL seviyelerinde işlem gördüğünü ve bayram öncesi TL’ye olan yoğun talep nedeniyle döviz bozdurma eğiliminin arttığından bahsetmişti. Memiş, yılın ikinci yarısında ise dolar kurunun 40–45 TL bandına yükseleceğini öngördü.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
38,77
39,10
% 0.04
23:58
Euro
44,08
44,46
% 0.52
23:59
İngiliz Sterlini
52,36
53,04
% 0.6
23:58
Avustralya Doları
25,17
25,42
% 1.39
23:59
İsviçre Frangı
47,19
47,65
% 1.01
23:59
Rus Rublesi
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Çin Yuanı
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İsveç Kronu
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23:59
Hissenet
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