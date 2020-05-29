Altın ve dövizde vergi uygulaması hakkında bilinmesi gerekenler

Kentte uzun yıllardır döviz ve altın satışı yapan kuyumcu esnafı Yalçın Tandır, vergi oranının arttırılmasıyla, özellikle döviz alım satımlarında manipülatif hareketlerin önüne geçileceğini ifade etti. Tandır, daha önce sadece dövizde olan vergi uygulamasının altın alım satışlarında da uygulanacağını dile getirerek, “Döviz büroları ve bankalardan alınan döviz ve altın alımlarında yüzde 1 oranında kambiyo gider vergisi alınacak. Böylece alım satım oranında ki marj yükselmiş olacak maliyetli bir hale gelecek ama manipülatif alımların önüne geçilmiş olacak” dedi.

'YURT DIŞINDAN GELECEK OLAN YATIRIMCIYI KORKUTABİLİR'

Kararnameyi artısı ve eksisi ile değerlendirmek gerektiğinde yurtdışından gelecek olan yatırımcılardan bahseden Tandır, “Yurtdışından gelecek olan yatırımcıyı korkutabilir çünkü buradaki alacağı yüklü miktardaki dövize vergi ödeyeceği için ülkeye gelecek olan yeni şeylerin önünü kapatabilir. Vatandaşlara etkisi olacak yüzde 1 oranındaki bu vergi daha önce kar amaçlı alınan döviz ve altınlarda özellikle bankalarda, döviz bürolarından alınan dövizlerde alım satım oranı yükseleceği için vatandaşların başka yerlere gideceği seçeneği olacak. Daha önce bankalardan yatırım amaçlı altın alımı yapan vatandaşların kuyumcuya yönlenmesi söz konusu olacak çünkü kuyumculara kararnameye göre yansıyan kambiyo gider vergisi yok o yönden vatandaşların altın alımlarını ve yatırımlarını kuyumcularda değerlendireceklerini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.