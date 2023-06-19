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Altın ve dövizi solladı! En karlı yatırım aracı oldu, 1 Ocak'tan bu zamana...

19.06.2023 06:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enflasyon nedeniyle vatandaşlar paralarının değerini korumak için farklı enstrümanlara yöneldi. Bu dönemde klasik yatırım aracı olan altın ve dövize olan talep arttı. Yatırım araçları içinde en karlı olanı ise otomobil oldu. 1 Ocak'tan bu zaman kadar otomobil yüzde 39 değerlendi.

Altın ve dövizi solladı! En karlı yatırım aracı oldu, 1 Ocak'tan bu zamana...

Yılbaşından bu yana en karlı yatırım aracı otomobil oldu. Otomobil, dövizi de altını da solladı. Enflasyonun üzerinde getiri sağlayan tek yatırım aracı oldu. 1 Ocak'ta otomobil alanlar ne kadar kazandı? İşte ayrıntılar...

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ALTIN VE DÖVİZİ SOLLADI

Uzman isimlere göre otomobil bir yatırım aracı değil ama durum Türkiye'de öyle bir hale geldi ki en ucuz ve en çok satan otomobil 1 Ocak'tan bu yana yüzde 39 değerlendi. Ve bu oran altını ve dövizi solladı.

Show Haber'in haberine göre altın almış birisi 1 Ocak'tan bu yana kar yüzde 20, euroda yüzde 15, dolarda yüzde 14 kar etmiş olacaktı.

"OTOMOBİL FIRSAT OLARAK ÖNE ÇIKIYOR AMA RİSKLERİ DE VAR"

Gazeteci Emre Özpeynirci "Otomobil fiyatları kurlardan ve vergilerden dolayı sürekli arttığı için enflasyon üzerinde getiri sağlayan tek yatırım aracı haline gelmiş durumda. Bütün yatırım araçları enflasyonun altında kaldığı için insanlar ellerindeki TL'yi korumak adına otomobil almaya başladılar. Yüzde 60'lık kesim ise yatırım amaçlı almaya başladı. Otomobil fırsat olarak öne çıkıyor ama riskleri de var. Bir yerden gelip aracınıza çarptıkları zaman bu yatırım ortadan kalkıyor. Kaskosu, trafik sigortası gibi ücretler de rutin masraflar." dedi.


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döviz Altın Otomobil

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