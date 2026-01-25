Altın ve gümüş yatırımı yapanlar dikkat! Uzman isim uyardı: "Altında düşüş olacak" dedi, sebebini açıkladı

Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ata Özkaya, yeni haftada altın ve gümüşteki yükseliş beklentisiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. ABD'nin İran'a müdahale ihtimali gibi küresel nedenlerin altının yükselişini tetikleyeceğini belirten Özkaya, "Eğer böyle bir müdahale gerçekleşirse altın ve gümüşün yönünü yukarı doğru baskılar" dedi. Özkaya, ayrıca ilerleyen günlerde altında bir düşüş dönemi beklediğini söyleyerek sebebini açıkladı. İşte detaylar...

"ALTININ YÜKSELİŞE GEÇMESİNİN İKİ SEBEBİ VAR"

Prof. Dr. Özakay, altın ve gümüşle ilgili şunları söyledi;

"Altının fiyatını ABD-İran geringiliği etkilemeye devam edecek. Grönland konusu yatışmış görünse de piyasalar buna ikna olmadı. Cuma günü altın biraz düşüş yaşasa da yeniden yükselişe geçmişti. Bunun iki sebebi var. Biri, Görnland konusunda krizin sona erdiğine piyasanın ikna olmaması. Diğeri ise küreselleşmeyle ilgili Davos'taki toplantıda verilen mesajlar da piyasanın hoşuna gitmedi.

"ABD MERKEZ BANKASINA GÜVEN AZALDI, ALTININ YÜKSELİŞİ SÜRER"

Diğer yandan ABD Merkez Bankası'na da güven azaldı. Bu hafta faiz kararı açıklaması olacak. ABD ile Avrupa arasındaki ilişki gibi birçok küresel problem, altın ve gümüşün yönünü yukarı doğru ivmeleyebilir.

"ALTINDA KAR SATIŞI BEKLİYORUM, DÜŞÜŞ OLABİLİR"

Altında önümüzdeki günlerde bir kar satışı bekliyorum. 5 bin dolar onsa ulaşmak üzere. Ancak kar satışıyla oluşan düşüş kısa süre sonra yükselişe döner diye bekliyorum. Çünkü, Trump hükümetinin politikaları anlamında ortaya çıkan belirsizlik altın gibi değerli metallere yönlendiriyor.

2026 SONUNDA ALTIN KAÇ TL OLUR?

Altın onsta 5 bin doları aşacak mı sorusu piyasanın ve yatırımcıların en çok merak ettiği konu. 2026 yılı sonuna kadar gram altın nerelere gelir diye soracak olursak; 2025 yılı boyunca %65 değer kazanımı yaşadı. Altın konusunda Merkez Banakaları'nın talebi devam ettiği için altının fiyatını yükselttiğini söyleyebiliriz. Ama seviye ve zaman tahmini yapmak zor. Özellikle ABD tahvillerinin satışı yapıldığı dönemlerde altının yükselişi artıyor.

Tabi burada gümüşü de hesaba katmak lazım. Altından daha fazla yükseliş yaşadı.

FAİZ İNDİRİMLERİ SONRASI MEVDUAT HESAPLARINDAN ALTINA GEÇİŞ OLUR MU?

İnsanların faiz indirimiyle beraber mevduat hesaplarından çıkarak altın ve gümüş gibi değerli metallere yönelecektir. Küresel piyasalarda işlem yapan yatırımcı da çok Türkiye'de. Altın ve gümüş konusunda talep artacak faiz indirimleriyle beraber."