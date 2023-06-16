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Altın ve kripto yatırımcıları dikkat! Altın mı almalı yoksa kripto mu? Altın düşer mi yükselir mi? Uzman isimler tek tek açıkladı!

16.06.2023 14:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kripto ve altın fiyatlarındaki düşüşün ardından yatırımcıların araştırmaları hız kazandı. Altın ve kripto para yatırımcıları yaşanan düşüşlerin nedenlerini ve bu düşüşün devam edip etmeyeceğini merak ediyorlar. Kripto ve Altın Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş konu ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Peki, altın mı almalı yoksa kripto mu? Altın düşer mi yükselir mi? İşte güncel altın fiyatları ve merak edilen soruların yanıtları

Altın ve kripto yatırımcıları dikkat! Altın mı almalı yoksa kripto mu? Altın düşer mi yükselir mi? Uzman isimler tek tek açıkladı!

FED faiz kararı sonrası yatırımcılar piyasalardaki son durumu daha da yakından takip etmeye başladılar. ABD Merkez Bankası (FED), faizi yüzde 5,25'te sabit bıraktı. Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım sürerken altın ve bitcoin fiyatlarındaki düşüş dikkat çekti. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş açıklamasında “Bitcoin, kripto paralarda haziran ayında düşüş olacak. Ancak temmuz ayı itibariyle kendine yeni bir yön belirleyecek.” dedi. Kripto ve Altın Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı ise altın fiyatlarıyla ilgili “Düşüş marjı hala devam ediyor diyebiliriz.” dedi. İşte detaylar

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DÜŞÜŞ NEDEN YAŞANIYOR?

“Kripto tarafında aslında iki neden var.” diyen Kripto ve Altın Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı açıklamasında “Amerika tarafında sermaye piyasası otoritesinin hesap sorması kriptoları bir miktar sarsmıştı. FED'in faiz artırması bekleniyordu, bunu pas geçmiş olması diğer enstrümanların değer kaybetmesini sağladı başta bitcoin olmak üzere.” sözlerine yer verdi.

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ALTIN VE BİTCOİN YATIRIMCISI NE YAPMALI?

Kanal D Haber’e açıklama yapan Sarı “Düşüş marjı hala devam ediyor diyebiliriz. Gram altında da 1400-1450 TL seviyesine kadar düşüş olabilir. Altın geleneksel bir yatırım aracı, kripto ise daha yeni bir yatırım aracı ve hiçbir finansal otorite tarafından desteklenmiyor, riski daha yüksek” dedi.

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“TEMMUZ AYINDA YENİ BİR YÖN BELİRLEYECEK”

Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş “Altın ve gümüş fiyatlarının düştüğünün altını çizmek isterim. Yüksekken satanlar yeniden yerine koymak için fırsat buldular.” dedi.

Memiş ayrıca açıklamasında “Bitcoin, kripto paralarda haziran ayında düşüş olacak. Ancak temmuz ayı itibariyle kendine yeni bir yön belirleyecek. Bu bant aralığı 30-35 bin dolar aralığı. Buradaki rol haritamızda da herhangi bir değişiklik yok.” cümlelerine yer verdi.

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“PANİK YOK”

Memiş gümüş fiyatları ile ilgili ise “Gümüşün ons fiyatında 24-22 dolar seviyesi vardı. Panik yok, 24 dolar ve üzerini görebilirsiniz. Gümüş daha sonra 22,80 dolara kadar gerileyecek.” dedi.

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GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın 1.495,01 liradan alınıyor ve 1.495,29 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 2.410,00 liradan alınıyor ve 2.449,00 liradan satılıyor.

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