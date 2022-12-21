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ALTIN yatırımcıları DİKKAT! 21 Aralık 2022 tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar? Piyasaları altüst edecek!

21.12.2022 07:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'in kritik döneme girildiğini belirterek yatırımcıları uyarması sonrası vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Öte yandan Dolar dün 18,6509 TL alış, 18,6645 TL satış fiyatından işlem gördü. EURO ise 19,7937 TL alış, 19,8332 TL satış fiyatından el değiştirdi. Peki, 21 Aralık 2022 tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte 21 Aralık 2022 Çarşamba günü altın fiyatları...

ALTIN yatırımcıları DİKKAT! 21 Aralık 2022 tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar? Piyasaları altüst edecek!

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri İslam Memiş'in açıklaması nedeniyle 21 Aralık 2022 Çarşamba günü merak konusu oldu. İslam Memiş, gümüşün altından daha fazla kazandırdığını söyledi. Peki, 21 Aralık 2022 tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte 21 Aralık 2022 Çarşamba günü altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR? (21 ARALIK 2022 ÇARŞAMBA)

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Altın fiyatları, 21 Aralık 2022 Çarşamba günü kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışı 1.090,29 TL'den yapan gram altın bugün 1.088,73 TL alış, 1.088,97 TL satış fiyatından işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 7,208,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 7.133,00 liradan alınıyor, 7.199,00 liradan satılıyor.

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YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3,616.00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.559,00 liradan alınıyor, 3.615,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.807,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 21 Aralık itibariyle 1.779,00 liradan alınıyor, 1.806,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 21 Aralık günü 7.037,00 TL alış, 7,111,00 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP

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UZMAN İSİMDEN ÇARPICI AÇIKLAMA: "GÜMÜŞ DAHA FAZLA KAZANDIRDI"

İslam Memiş, gümüşün altından daha fazla kazandırdığını söyledi.

Para Piyasaları uzmanı İslam Memiş'in açıklaması şu şekilde:

''Gümüşün gram fiyatı 9,92 seviyesinden yıla başladı, şuanda 14 lira seviyesinden satılıyor. Gümüşün gram fiyatının altından daha fazla bir getirisi oldu. Yani yüzde 40 civarında altın kazandırırken, yüzde 41 civarında gümüş kazandırdı. 100 bin liralık altın alan bugün 140 bin lira yaptı parasını, 100 bin liralık gümüş alan da 141 bin lira yaptı parasını. Yani rakamlar ortada. Yine bu yıl emtia fiyatlarının bu kadar baskılanmasına rağmen yatırımcısı kazançlı çıktı.''

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