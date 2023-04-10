Altın yatırımcıları dikkat! Fırsat kapıda bekleyin! İşte 10 Nisan 2023 tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları...

Altın fiyatları 10 Nisan 2023 Pazartesi gününün en çok araştıurılan konuları arasında yer alıyor. İslam Memiş'ten rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları ile ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi. Bu açıklama sonrası güncel fiyatlar merak konusu oldu. İşte 10 Nisan 2023 Pazartesi günü tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları...

İSLAM MEMİŞ'TEN ALTIN YATIRIMCILARINA KRİTİK UYARI

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş yatırımcılara uyarılarda bulundu.

Uzman isim yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Hani altın almayı ihmal etmiş, uyarıları dikkate almayan, sürü psikolojisiyle altın fiyatları yükseldiği zaman ben de alsaydım diye haykıran arkadaşlar çok biliyorsunuz. Bunlar hep böyle almayı ihmal ederler, uyarıları dikkate almazlar, yükselince hep tepeden almayı severler, işte bu arkadaşlar... 2008 dolar seviyesinde şu an itibarıyla ama bugün tarım dışı istihdam verisi açıklanacak Amerika'da. Ben tekrar 1960 dolar destek seviyesini ve alttaki rakamları takip etmeye devam edeceğim. Yani ons altın tarafında bugünden itibaren bir düşüş gerçekleşebilir. 2000 dolar seviyesinin üzerinde ben alım için uygun olmadığını şahsen düşünüyorum. Ama bugün tarım dışı istihdam verisi açıklandıktan sonra 1960 dolar destek seviyesi veya daha alt rakamlara çekilebilir. O yüzden elinde dolar bulunduran arkadaşlar, bunu fırsata çevirmeli ve altın almak için bugün ve pazartesi günü veya yarın bir fırsat yakalamış olacak.”

1200 LİRAYA GELME İHTİMALİ ZAYIF!

Gram altın fiyatında çekilme yaşanabileceğini ifade eden uzman isim "Burada da bir gerileme beklediğimi ifade etmek isterim." ifadesini kullandı. Daha önce de ons ve gram tarafında bir düşüş beklentisini söylediğini vurgulayan Memiş, "Bugün ve pazartesi günü bu beklediğimiz kar satışları gerçekleşir. Ha nereye kadar geriler? 1230... 1200 lira destek seviyesi vardı, dolar kuru yukarı yönlü atak gerçekleştiği için artık 1200 liraya gelme ihtimalini zayıf görüyorum. O yüzden 1230 destek seviyesini takip etmeye devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

Yılın son düşüşlerinin yaşanacağını vurgulayan uzman isim, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ancak şunu tekrar etmekte fayda var. Bugün tarım dışı istihdam verisi açıklandıktan sonra bu düşüşlerin son, yani yılın son düşüşleri ve son alım fırsatları olacağını ben tahmin ediyorum.

Gram altın almak isteyen arkadaşların da bugünü, yarını, pazartesi gününü son bir kez değerlendirmesi gerekiyor. Ve ondan sonra yine fırsat vermeden 1300'lü rakamları tekrar konuşacağımızı da ifade etmek isterim. Yine hazirandan sonra 1400-1500 lira aralığını konuşacağız."

ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU? (10 NİSAN 2023 PAZARTESİ)

Altın fiyatları, 10 Nisan 2023 Pazartesi günü kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışı 1.242,19 TL'den yapan gram altın bugün 1.233,013 TL alış, 1.233.28 TL satış fiyatından işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 8.348,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 8.233,00 liradan alınıyor, 8.341,00 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 4.190.00 TL üzerinden yapan yarım altın 4.130,00 liradan alınıyor, 4.187,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 2.095,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 10 Nisan itibariyle 2.065,00 liradan alınıyor, 2.093,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 10 Nisan günü 8.193,99 TL alış, 8,352,33 TL satış fiyatından el değiştiriyor.



