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Altın yatırımcıları dikkat! "Fiyatlar ne olursa olsun bozdurmayın!" İşte 9 Mayıs 2023 tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları

09.05.2023 08:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri ünlü analist Tunç Şatıroğlu'nun seçim öncesi yatırımcılara yaptığı kritik uyarı sonrası yakından takip ediliyor. "Bu hafta fiyatlar ne olursa olsun altınınızı bozdurmayın" diyen uzman ismin açıklaması sonrası tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları merak konusu oldu. Peki, 9 mayıs 2023 Salı günü altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Altın yatırımcıları dikkat! "Fiyatlar ne olursa olsun bozdurmayın!" İşte 9 Mayıs 2023 tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri merak konusu oldu. ünlü analist Tunç Şatıroğlu 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri öncesi bu haftaya yönelik uyarıda bulundu. Öte yandan uzman isim Çarşamba günü ABD'de enflasyonun açıklanacağını belirtip "Enflasyon 5'e düşmüştü ve değişmesi beklenmiyor." ifadesini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın pozitif reel faiz verdiğini belirten Şatıroğlu, "Temmuz verisinden itibaren baz etkisiyle de enflasyonun hızlı düşmesini bekliyorum. Eylül ayında faiz indirimi beklentileri artmaya başlayacaktır." ifadelerine yer verdi. tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları internette araştırılıyor. konusu oldu. İşte 9 Mayıs 2023 Salı altın fiyatlarında son durum...

ALTIN YARIMCILARINA KRİTİK UYARI

Altın fiyatları ile ilgili uyarıda bulunan ünlü analist Tunç Şatıroğu, altın ve dolar alacak kişilerin alış satış makasına dikkat etmesi gerektiğini vurguladı.

Ünlü analist açıklamasında "'Bu hafta fiyatlar ne olursa olsun altınınızı veya dövizinizi mecbur kalmadıkça bozmayın, bekleyin. Dolar bozup altın almak, altın bozup euro almak gibi işlere kalkışmayın. Alış ve satış arasındaki marj sermayenizi yer bitirir." ifadelerine yer verdi.

DOLAR VE EURO'DA ARTIİŞ BEKLENİYOR

Uzman isim açıklamalarını şöyle sürdürdü:

'Bu hafta fiyatlar ne olursa olsun altınınızı veya dövizinizi mecbur kalmadıkça bozmayın, bekleyin. Dolar bozup altın almak, altın bozup euro almak gibi işlere kalkışmayın. Alış ve satış arasındaki marj sermayenizi yer bitirir."

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Öte yandan Tunç Şatıroğlu Çarşamba günü ABD enflasyon verilerinin açıklanacağını anımsatıp dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

İşte o paylaşım:

Çarşamba günü ABD'de enflasyon açıklanacak. Enflasyon 5'e düşmüştü ve değişmesi beklenmiyor.
Fed pozitif reel faiz veriyor artık. Temmuz verisinden itibaren baz etkisiyle de enflasyonun hızlı düşmesini bekliyorum. Eylül ayında faiz indirimi beklentileri artmaya başlayacaktır.

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ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU? (9 MAYIS 2023 SALI)

Altın fiyatları, 9 Mayıs 2023 Salı günü yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

gram altın

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışı 1.267,55 TL'den yapan gram altın bugün 1.270,34 TL alış, 1.270.53 satış fiyatından işlem görüyor.

cumhuriyet altın

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 9.352,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 9.220,00 liradan alınıyor, 9.359,00 liradan satılıyor.

yarım altın

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 4.616.00 TL üzerinden yapan yarım altın 4.540,00 liradan alınıyor, 4.624,00 liradan satılıyor.

çeyrek altın

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 2.294,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 9 Mayıs itibariyle 2.249,00 liradan alınıyor, 2.298,00 liradan satılıyor.

tam altın

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 9 Mayıs günü 8.903.28 TL alış, 9,081,36 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

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