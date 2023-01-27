ALTIN yatırımcıları DİKKAT! jeopolitik riskler ön planda: İşte 27 Ocak 2023 tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet ve gram altın fiyatları...

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Altının gram fiyatının bin 178 TL'yi görerek rekor tazelemesinin ardından dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Peki tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet, gram altın fiyatları ne kadar? İşte 27 Ocak 2023 güncel altın fiyatları...

GRAM ALTIN İÇİN ÇARPICI TAHMİN! UZMAN İSİM RAKAM VERDİ

Gram altın için açıklamada bulunan, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş "Altın puslu havayı sever. Ne zaman ekonomik kriz olsa ne zaman savaş riski olsa ne zaman belirsizlik olsa dünyadaki yatırımcılar altına sığınır."ifadelerini kullandı.

"JEOPOLİTİK RİSKLER NE KADAR UZARSA ALTIN FİYATLARI BİR O KADAR YÜKSELİR"

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın devam ettiğini anımsatan Memiş, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Bu jeopolitik riskler ne kadar uzarsa gelen haber akışı ne kadar çok rahatsızlık verirse altın fiyatları da bir o kadar yükselir."

İslam Memiş, gram altın için şu açıklamayı yaptı:

"Çok yüksek bir ihtimalle 1.500'ü görür. Çünkü ons altında 2.500 - 3.000 dolar seviyeleri beklenirken Haziran'dan sonra bir kur atağı bekleniyor."

ALTIN FİYATLARI NE KADAR? (27 OCAK 2023 CUMA)

Altın fiyatları, 26 Ocak 2023 Perşembe günü önceki günün aksine kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışı 1.166,49 TL'den yapan gram altın bugün 1.161,87 TL alış, 1.162,05 TL satış fiyatından işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 7,737,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 7.625,00 liradan alınıyor, 7.707,00 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.884.00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.824,00 liradan alınıyor, 3.868,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.942,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 27 Ocak itibariyle 1.912,00 liradan alınıyor, 1.935,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 27 Ocak 7.721,00 TL alış, 7,812,00 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

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