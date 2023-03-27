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Altın yatırımcıları dikkat! Son alım fırsatı olabilir! İşte 27 Mart 2023 tam, yarım, çeyrek, Cumhuriyet ve gram altın fiyatları...

27.03.2023 07:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'in açıklamaları sonrası 27 Mart 2023 Pazartesi günü vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Dolar/TL kuru alış fiyatı 19.0758 liradan, satış fiyatı ise 19.0905 liradan işlem görüyor. Euro ise alış fiyatı 20.5423 liradan, satış fiyatı ise 20.5620 liradan işlem görüyor. Peki, tam, yarım, çeyrek, Cumhuriyet ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte, 27 Mart 2023 altın fiyatları...

Altın yatırımcıları dikkat! Son alım fırsatı olabilir! İşte 27 Mart 2023 tam, yarım, çeyrek, Cumhuriyet ve gram altın fiyatları...

Altın fiyatları günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş gelecek günlerde altının çıkacağı seviyeyi duyurdu. Tam, yarım, çeyrek, Cumhuriyet ve gram altın fiyatları merak konusu oldu. İşte, 27 Mart 2023 Pazartesi gününün güncel altın fiyatları...

ALTIN YATIRIMCILARI İÇİN KRİTİK UYARI

Altın için uyarıda bulunan Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "Fed ve TCMB beklentiler çerçevesinde karar verdi. Haliyle altın hareketli bir haftayı geride bıraktı. Ons altın 2000 doların üzerine yükseldi, teknik olarak aşağıda 1960 yukarıda 2010 doları takip ediyoruz." dedi.

1-2 HAFTA SONRA KAR SATIŞLARINDA GERİLEME BEKLENİYOR

Uzman isim açıklamalarıns şöyle devam etti:

"Agresif yükselişlerden sonra kar satışları gelebilir, doğaldır. İçeride tüm zamanların en yüksek seviyesi gram altında görüldü. Ekran fiyatları geçerli değil. 1240'ı baz alıyoruz. 1-2 hafta içerisinde kar satışlarında bir gerileme görüyorum. Bu gerilemede yılın son gerilemesi ve son alım fırsatı olarak ön plana çıkıyor. Son alım fırsatını değerlendiren yatırımcılar yaz aylarında 1450-1550 seviyelerini görecekler."

ALTIN FİYATLARI NE KADAR? (27 MART 2023 PAZARTESİ)

Altın fiyatları, 27 Mart 2023 Pazartesi günü kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

gram altın

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışı 1.211,97 TL'den yapan gram altın bugün 1.207,11 TL alış, 1.207.31 TL satış fiyatından işlem görüyor.

cumhuriyet altın

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 8.130,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 7.974,00 liradan alınıyor, 8.065,00 liradan satılıyor.

yarım altın

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 4.081.00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.999,00 liradan alınıyor, 4.047,00 liradan satılıyor.

çeyrek altın

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 2.040,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 27 Mart itibariyle 2.000,00 liradan alınıyor, 2.024,00 liradan satılıyor.

tam altın

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 27 Mart günü 7.994,00 TL alış, 8,076,00 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

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