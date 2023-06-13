Altın yatırımcıları dikkat! Uzman isim açıkladı: "Daha fazla kazanmak için..." İşte 13 Haziran 2023 tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları

Altın fiyatları 13 Haziran 2023 Salı günü hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Sarraflar daha çok kazanmak isteyen yatırımcılara 24 ayar saf altın olan çekme altını öneriyor. Öte yandan Dolar son kapanışını 23.5463 TL'den yaptı. Dolar/TL kuru alış fiyatı 23.5430 liradan, satış fiyatı ise 23.5497 liradan işlem görüyor. Yüzde 0,80'lik bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Bir önceki kapanışını 25.5005 TL'den yapan euro şu anda 25.4434 TL alış ve 25.5577 TL satış fiyatına sahip. Ayrıca FED faiz kararı toplantısı bugün ve yarın gerçekleştirilecek ve beklenen açıklama FED Başkanı Jerome Powell tarafından yapılacak. Tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları internette araştırılıyor. İşte, 13 Haziran 2023 Salı gününün altın fiyatları ve detaylar...

ALTIN YATIRIMCILARI DİKKAT! ÇOĞU KİŞİ BİLMİYOR

Altın yatırımcıları için dikkat çeken açıklamalar geldi. Sarraflar yurttaşlara 24 ayar saf altın olan çekme altını öneriyor. Sivas’ta kuyumculuk yapan Tayyib Urfan, 24 ayar saf altın olan çekme altına ilişkin konuştu.

Urfan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Kesme altın; 24 ayar saf altındır. Paketsiz hali silindirde çekilir. Paketli olanları da vardır ve bunların kayıpları daha azdır”

ÇEKME ALTIN DİĞER ALTIN ÇEŞİTLERİNE GÖRE DAHA AVANTAJLI

Yaptıpı açıklamada çekme altının diğer altın çeşitlerine göre daha avantajlı olduğunu vurgulayam Urfan şu ifadelere yer verdi:

“Kesme altın; 24 ayar saf altındır. Paketsiz hali silindirde çekilir. Paketli olanları da vardır ve bunların kayıpları daha azdır. İkisinin kazancı da aynıdır. Çekme altın paketli olana göre daha avantajlıdır. Bunu vatandaşlarımız pek bilmiyor. Bunu bilezik atölyelerinde daha çok kullanıldığı için çok bilinmiyor. Vatandaşlarımızın asıl kârı ve kazancı çekilmiş altında olacaktır”

Çekme altın bozdururken makas aralığı daha düşük olduğunu belirten Urfan açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Bozdururken 10-15 TL’lik bir makası oluyor. En güzel yatırımlık altın budur. 24 ayar saf altın. Bütün meslektaşlarımızın bildiği gibi 24 ayar saf altın Türkiye’de ve dünyanın diğer yerlerinde olsun bellidir ve istedikleri yerde bozdurabilirler. Bu altın değil diyenler olursa da onlara vatandaşlarımız kulak asmasın. Bu 24 ayar saf altındır ve diğer altınlara göre gerçekten kazancı olan bir altındır.”

ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU? (13 HAZİRAN 2023 SALI)

Altın fiyatları, 13 Haziran 2023 Salı günü kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışı 1.486,78 TL'den yapan gram altın bugün 1.481,66 TL alış, 1.481,88 satış fiyatından işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 9.807,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 9.561,00 liradan alınıyor, 9.804,00 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 4.926.00 TL üzerinden yapan yarım altın 4.825,00 liradan alınıyor, 4.925,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 2.463,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 13 Haziran itibariyle 2.413,00 liradan alınıyor, 2.463,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 13 Haziran günü 9.555.74 TL alış, 9,750,91 TL satış fiyatından el değiştiriyor.



