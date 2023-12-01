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Altın yatırımcıları dikkat! Uzman isim 'Aralık yoğun bir ay olacak' deyip FED'i işaret etti: "Şimdiden uyarayım"

01.12.2023 08:33 | Son Güncelleme:
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Altın, uzun zamandır enflasyona karşı akıllı bir korunma aracı olarak yatırımcılar tarafından büyük ilgi gördü. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "Aralık yoğun bir ay olacak" uyarısında bulundu. Uzman isim, "Yıllık kapanış için küresel piyasalardaki pozisyonlar önemli olacak." ifadelerini kullandı ve ABD istihdam verileri ile FED faiz kararını işaret etti. Peki bugün çeyrek, ons ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte1 Aralık 2023 Cuma günü altın fiyatlarında son durum...

Altın yatırımcıları dikkat! Uzman isim 'Aralık yoğun bir ay olacak' deyip FED'i işaret etti: "Şimdiden uyarayım"

Altın fiyatları haftanın son işlem gününde vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Elinde altın olanlar ya da altın almak isteyen kişiler gram altın hakkında yaptıkları araştırmaları gün gün sürdürüyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş yaptığı açıklamada "Ama şunu söyleyeyim şimdiden, mesela Aralık ayında ABD'de tarım dışı istihdam verisi ve enflasyon verisi açıklanacak. Bu çok önemli bir gelişme. Daha sonra da Amerika Merkez Bankası FED faiz kararını açıklayacak. Bu da küresel piyasalar için önemli olacak." ifadelerini kullandı ve ons altın ile gram altına yönelik beklentilerini dile getirdi. İşte1 Aralık 2023 Cuma günü altın fiyatları...

ONS ALTIN (13)

"HER DÜŞÜŞÜ BİR ALIM FIRSATI OLARAK DEĞERLENDİRMEK LAZIM!"

Ons altına ilişkin açıklamada bulunan uzman isim şu ifadeleri kullandı:

"Ons altın tarafında 2.033 dolar seviyesi var. Malum yukarı yönlü hareketlerde hızlı bir yükseliş vardı. 2.047 dolar seviyesine kadar bir yükseliş gerçekleşti. Şu anda ons altın 2.033 dolar seviyesinde. Takip ettiğimiz bant aralığında bir değişiklik yok. Kıymetli arkadaşlar 1.980 dolar destek seviyesi, 2.080 dolar direnç seviyesi! Yani 1.980 - 2.080 bant aralığını takip etmeyi sürdürüyorum. Geçen hafta sosyal medya hesabımdan uyarı yapmıştım. Bu yükselişler devam ediyor. Ancak o son bir kez Aralık ayında son bir alım fırsatı vermeden tekrar yeni zirveleri görmeyeceğiz. Çünkü hızlı yükseldi. Teknik olarak düzeltme yapması lazım. Ve bunun için kademeli olarak 2.015 - 2.000 dolar seviyesi, aşağıda da 1.980 olacak şekilde. Böyle kademeli düşüşlerde ben tekrar alım pozisyonumu koruyacağım. Bu süreçte euroda beklemenin daha avantajlı olduğunu düşünüyorum. Orta ve uzun vadede 2350 dolar seviyesini bekliyoruz. Ama kısa vadede bu kadar hızlı yükselişten sonra teknik olarak aşağı yönlü bir düzeltme yapması lazım. 1.980 2.080 dolar aralığını takip etmeyi sürdüreceğim. 'Aralık ayında ons altında gerileme bekliyor musun?' diye bana soranlar için yanıtım evet. 1.980 dolar destek seviyesine kadar geri çekilebilir. Ama bu geri çekilmeler çok kalıcı olmayabilir. O yüzden her düşüşü bir alım fırsatı olarak değerlendirmek lazım."

"ARALIK AYI OLDUKÇA YOĞUN BİR AY OLACAK!"

Yine geniş bant aralığına odaklanılması gerektiğini belirten uzman isim aralık ayının oldukça yoğun bir ay olacağını vurgulayıp şu açıklamayı yaptı:

"Yılı kapatacağız. Yıllık kapanış için küresel piyasalardaki pozisyonlar önemli olacak. Amerika'da açıklanan birçok önemli veriler var. Ons altın tarafında, ons gümüş tarafında, euro dolar paritesinde, dolar endeksinde. Kısacası Amerika'dan gelen açıklamalar ve hamleler piyasaların yıllık kapanışında ve 2024 yılının ilk çeyreğindeki mesajlar için oldukça önemli olacak. O yüzden aralık ayındaki gelişmeleri mutlaka yakından takip edin."

UZMAN İSİM 'ŞİMDİDEN SÖYLEYEYİM' DİYEREK UYARDI!

Memiş açıklamalarına şöyle devam etti:

"Ama şunu söyleyeyim şimdiden, mesela Aralık ayında ABD'de tarım dışı istihdam verisi ve enflasyon verisi açıklanacak. Bu çok önemli bir gelişme. Daha sonra da Amerika Merkez Bankası FED faiz kararını açıklayacak. Bu da küresel piyasalar için önemli olacak.

FED FAİZ KARARI ÖNGÖRÜSÜNÜ AÇIKLADI!

FED Aralık ayında ya pas geçecek ya da son bir kez faiz artırımı yapacak veya son hamle faiz artırımını Ocak ayında yapacak. Aralık ayındaki hamlelerin emtia fiyatları üzerinde de önemli bir etkisi olacak. O yüzden de Aralık ayındaki sert dalgalanmalara karşı sizi şimdiden uyarmak isterim."

GRAM ALTIN (3)

"BEN BU FİYATLARDAN GRAM ALTIN ALMAYI TERCİH ETMEM"

Açıklamasına gram altın ile devam eden uzman isim şu ifadeleri kullandı:

"Altının gram fiyatını ekranlarda 1.890 lira seviyesinde olduğunu görüyoruz. Her zamanki gibi düşük rakam. Gram altın TL fiyatı şu anda 1.920 -1.930 lira aralığında. Gram altın TL fiyatında ons altını takip etmeye devam ediyorum. Ons altın; gram altının yönünü belirleyecek. O yüzden gram altın TL fiyatında aşağıda 1.900 lira seviyesinin altında sarkma ihtimallerini kuıvvetli görüyorum. ben 1.930 lira seviyesinden gram altın almayı tercih etmem. Elimdeki parayla euro alırım, euro da beklerim daha iyi."

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI! (1 ARALIK 2023 CUMA)

Gram altın 1.895,19 TL alış, 1.895,48 TL satış fiyatından işlem görüyor.

Ons altın 2.039,93 dolar alış, 2.040,25 dolar satış fiyatından el değiştiriyor.

Çeyrek altın ise bugün 3.032,30 TL alış, 3.099,11 TL satış fiyatından işlem görüyor.

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