Altın yatırımcıları dikkat! Uzman isim "Hemen fırsata çevirmek lazım" diyerek uyardı: "Bu fiyatlardan bulamazsınız!"

Gram altın fiyatı peş peşe rekorların ardından ons altına paralel şekilde düştü. Daha önce yaptığı "Bu son tur!" açıklamasını anımsatan Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "Ne ons altın, ne gram altın, ne euro - dolar paritesi, ne euro/TL kuru! Bu fiyatlardan bulamazsınız." diyerek yatırımcılara uyarıda bulundu. işte 12 Aralık 2023 Salı günü geçerli olan çeyrek, ons ve gram altın fiyatları...

GÖZLER ABD ENFLASYON VERİLERİNDE!

ABD'de tarım dışı istihdam Kasım'da 199 bin artış gösterdi. Rakamın beklenenden yüksek gelmesinin ardından Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın (FED) faiz indirimine gideceğine dair beklentiler de azaldı.

FED faiz kararını 13 Aralık 2023 Çarşamba günü açıklayacak. Öte yandan ekonomi gündemini yakından takip eden yatırımcılar bugün yayımlanacak olan ABD enflasyon verilerine odaklandı.

Bilindiği üzere ABD'de geçen ay açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Ekim'de aylık bazda değişim göstermezken, yıllık bazda yüzde 3,2 artışla piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

PİYASA BEKLENTİLERİ AYLIK BAZDA DEĞİŞİM GÖSTERMEMESİ YÖNÜNDE

Kasım ayı enflasyon verilerine dair piyasa beklentileri ise aylık bazda değişim göstermemesi ve yıllık yüzde 3,1 olması yönünde.

ONS ALTIN İÇİN ÇARPICI AÇIKLAMA: "NİHAYET DÖNDÜ DOLAŞTI, BU YERE GELDİ!"

Ons altına yönelik açıklamada bulunan Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş yatırımcıları uyardı:

"Ons altın şu an itibarıyla 1.982 dolar seviyesinde. Geçen hafta pazar gecesi size açıkladığım bir seviye vardı: 1.980 - 2.080 dolar seviyesi. Pazar günü Asya piyasalarında 2.148 dolar seviyesi görülünce bir operasyon yaptılar orada. 1.980 dolar seviyesine çekilme ihtimali var, buralar görülecektir. Ancak 'Ben korktuğum için 2.020 dolar seviyesinden pozisyonumu kapatacağım. Artık bundan sonra düşerse nasip kısmet, önemli de değil' uyarılarım vardı. Evet 2.020 dolar seviyesinden pozisyonları kapattık. Ama o 2 haftadır zikrettiğim 1.980 dolar destek seviyesi nihayet döndü dolaştı, bu yere geldi."

ORTA VE UZUN VADELİ YATIRIMCILAR İÇİN İYİ FIRSAT!"

Bu fiyatların elinde dolar olan yatırımcılara yaradığını belirten uzman isim "Altın alacaksın parite üzerinden giriş yapmak için bence uygun seviyeler. 1.980 dolar destek seviyesini takip edeceğiz. Eğer burası da aşağı yönlü kırılırsa 1.970 dolar destek seviyesi var. Ama 2.000 dolar seviyesinin altındaki her seviye orta ve uzun vadeli yatırımcılar için iyi fırsatlar sunmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Özellikle uzun vadeli yatırımcıların, altın tarafına giriş için güzel bir fırsat yakaladığı belirten Memiş şu açıklamayı yaptı:

YATIRIMCILAR İÇİN KRİTİK UYARI: "BURALAR ÇABUCAK TERSİNE DÖNEBİLİR!"

"Elinde dolar bulunduran yatırımcılar, dolardan kurtulmak için yine bu hafta güzel bir fırsat yakaladılar. Umarım bu fırsatı değerlendirirler. Çabucak 2.000 dolar seviyesinin üzerinden ataklar göreceğiz. Yani 2.020 direncini tekrar görmüş olacağız. Ya 1.980 olur ya 1970 olur. Burada bir alan var aşağıda. Ama buralar çabucak tersine dönebilir."

"BU FİYATLARDAN BULAMAZSINIZ!"

Uzman isim, gram altının piyasalarda şu anda 1.918 - 1.928 lira seviyesinde göründüğünü belirterek uyarıda bulundu:

"Bu hafta gram altın/ TL fiyatında 1.900-1.950 lira aralığını takip ediyor olacağım. Bu hafta gram altın yatırımcısı da muhteşem fırsatlar buldu. Son 2 haftada neredeyse 40 liralık bir değer kaybı oldu. Bu fırsatlar her zaman gelmeyebilir. O yüzden gram altın yatırımcısı bu fırsatı değerlendirmeli. 'Bu son tur' diye tabir ettiğim düşüşler gerçekleşmiş oluyor. Şu an itibarıyla bunları fırsata çevirmek lazım. Bu fiyatlardan ne ons altın, ne gram altın, ne euro - dolar paritesi, ne euro/TL kuru! Bu fiyatlardan bulamazsınız."

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI! (12 ARALIK 2023 SALI)

Gram altın 1.849,70 TL alış, 1.849,98 TL satış fiyatından işlem görüyor.

Ons altın 1.984,16 dolar alış, 1.984,46 dolar satış fiyatından el değiştiriyor.

Çeyrek altın ise bugün 2.959,52 TL alış, 3.024,72 TL satış fiyatından işlem görüyor.







