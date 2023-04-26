Altın yatırımcıları için büyük fırsat! "Son 2 gün" diyerek uyardı! İşte 26 Nisan 2023 tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram ALTIN FİYATLARI...

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri merak konusu olurken birçok kişi dolar ve euro ile ilgili araştırma yapmaya da başladı. Dolar son kapanışını 19.4212 TL'den yaptı. Dolar/TL alış fiyatı 19.4164 liradan, satış fiyatı ise 19.4262 liradan işlem görüyor. Yüzde 0.10'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Bir önceki kapanışını 21.3208 TL'den yapan euro şu anda 21.3079 TL alış ve 21.3338 TL satış fiyatına sahip. Öte yandan ünlü ekonomist İslam Memiş kritik bir değerlendirmede bulundu. Bu gelişme sonrası tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları araştırılıyor. İşte 26 Nisan 2023 Çarşamba günü altın fiyatları...

ALTIN ALIŞ FIRSATI İÇİN SON 2 GÜN!

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş 1.200 TL'yi geçen gram altın fiyatlarına değindi. Amerika Birleşik Devletleri tarafından gelen veriler ile birlikte enflasyonun yüzde 5'in altın düşeceğini söyleyen uzman isim altın fiyatlarında kalıcı ve ani bir yükseliş olması ihtimaline dikkat çekti.

Fiyatlardaki yukarı yönlü hareketlerin yalnızca göstermelik olduğun vurgulayan uzman isim, mayıs ayında açıklanacak faiz uygulaması ile birlikte ons altın fiyatının 2350 doları aşabileceğini söyledi.

"GÜMÜŞ GETİRİ BAKIMINDAN ALTINI GERİDE BIRAKABİLİR"

İslam Memiş, gümüşün getiri bakımından altını geride bırakabilme ihtimali olduğunu belirtti.

ons altın fiyatının 2000 doların altına düşmesinin neredeyse imkansız olduğunu vurgulayan İslam Memiş, 14 Mayıs genel seçimlerini işaret etti.

Seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte artan gram altın fiyatları için de tahminde bulundu. Gram altın fiyatları İslam Memiş'in tahminlerine göre 1450 TL ile 1550 TL seviyelerine kadar yükselecek.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU? (26 NİSAN 2023 ÇARŞAMBA)

Altın fiyatları, 26 Nisan 2023 Çarşamba günü kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışı 1.247,10 TL'den yapan gram altın bugün 1.245,62 TL alış, 1.245.89 satış fiyatından işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 9.001,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 8.834,00 liradan alınıyor, 8.990,00 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 4.535.00 TL üzerinden yapan yarım altın 4.431,00 liradan alınıyor, 4.529,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 2.281,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 26 Nisan itibariyle 2.215,00 liradan alınıyor, 2.278,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 26 Nisan günü 8.688,81 TL alış, 8,862,75 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

