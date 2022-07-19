Altın yatırımcıları için yeni tahmin! 'Bozdurmayın' uyarısı: Ekran fiyatları...

Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor.19 Temmuz Salı günü altın fiyatı konusundaki araştırmalar tüm hızıyla sürüyor. Altın fiyatlarında Merkez Bankası faiz kararına odaklandı. Gram altın ise 962 liradan satışa sunuluyor. Vatandaşlar tarafından altın fiyatlarına ilişkin gelişmeler araştırılırken, uzmanlardan altınlda ilgili yeni bir uyarı ve yıl sonu için önemli tahmin geldi.

Posta Gaztesi'nde yer alan habere göre, geçtiğimiz yılların en çok kazandıran yatırım aracı altın, her ne kadar 2022’ye pandeminin bitmesinin ardından yatay bir seyirle başlasa da altının gram fiyatı yine de 970-980 lira civarında seyrediyordu. Ancak hem geçtiğimiz haftasonu hem de dün ekranda gram altının fiyatının 950-960 liraya kadar düştüğünü görenler gözlerine inanamadı. Altında bir düşüşün olup olmadığı konusunda kafası karışan vatandaşları ise uzmanlar uyardı: “Gram altında televizyon ekranında görülen rakamlara kanmayın.”

GRAM ALTIN FİYATLATI NE OLUR?

Piyasayı dünyadaki küresel fon yöneticilerinin şekillendirdiğini ve yatırım araçları arasında sörf yaptığını dile getiren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk de “Tüm yatırım araçlarında zaman zaman fiyatı yükseltip zaman zaman da düşürüyorlar. Şu anda da altın baskılanıyor ama aslında dünyada küresel riskler bitmedi. Yani ‘güvenli liman’ olan altının yükselmesi gerekirken, bu fonlar şu anda doları yükseltiyor” dedi.

20 LİRA FARK VAR

Altının şu andaki fiyatlardan işlem görmesinin inandırıcı olmadığını söyleyen Yıldırımtürk, “Bankayla serbest piyasa arasında 20 lira fark var ama işlem yapılmak istendiğinde yine aynı fiyata denk geliyor. Zaten bu fiyatlar da kalıcı değil. Ağustos sonrası altının onsunun 1.950-2.050 dolar olacağını, dolar kurunun yükselmesiyle gramın 1.025-1.050 liraya yükseleceğini düşünüyorum. Yani gramda 985-990 liralar alım için bir fırsat. Sene sonu gramda 1.500 lira beklentim var” diye konuştu.

ALTINLA İLGİLİ YIL SONU İÇİN FLAŞ TAHMİN

Uzmanlar şuanda 1000 liranın altında seyreden gram altın için yıl sonunda 1500 lira seviyesinin görülebileceğini belirtiyor

