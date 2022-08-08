Altın yatırımcıları için yeni tahmin! 'Daha parlak günler uzak değil' diyerek açıkladı

Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. 20 Ağustos Pazartesi günü altın fiyatı konusundaki araştırmalar tüm hızıyla sürüyor. Gram altın yeni haftada 1026 liradan satışa sunuluyor. Vatandaşlar tarafından altın fiyatlarına ilişkin gelişmeler araştırılırken, uzmanlardan altınla ilgili yeni açıklama geldi.

Geçtiğimiz yılların en çok kazandıran yatırım aracı altınla ilgili Makro Ekonomi Uzmanı Prof. Dr. Volkan Öngel'den krtik açıklama geldi. Tasarrufların nasıl değerlendirilebileceği hakkında yorumda bulunan Öngel, 'altın için daha parlak günler uzak olmayacaktır' yorumunu yaptı.

TASARRUFLAR NASIL DEĞERLENDİRİLEBİLİR?

Öngel' yatırımcılara, “Özellikle enflasyonist baskılar ve resesyon endişelerinin ön planda olduğu bugünlerde BIST tarafındaki ralli merak uyandırmış durumda. Fakat gerek son dönemdeki yükseliş gerekse de resesyon beklentileri orta vadede borsa için bir miktar yatay seyri beraberinde getirecek gibi duruyor. Uzun zaman Türk yatırımcıların da büyük ilgisini çeken fakat 2022’de büyük hayal kırıklığı olan kripto para piyasasında ise bir miktar toparlanma sinyalleri mevcut. Yine de kripto para piyasası içerisinde büyük riskler barındırdığından portföy içerisinde ki payın yüzde 5-10 seviyesini geçmemesi önemli olacaktır. Mevcut koşullarda en iyi yatırım aracı yine güvenli liman olan altın ve gümüş olacak gibi gözükmekte. Altının son 1 yıldaki getirisi TL bazında yüzde yüzden fazla olmuş durumda (9 Ağustos 2021’de 484 TL) ve bugüne 1024 TL seviyelerinden başlayan gram altın için dünya ekonomisindeki resesyon ihtimalinin güçlenmesi ile birlikte daha parlak günler uzak olmayacaktır” uyarısını yaptı. (İHA)

