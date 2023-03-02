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ALTIN yatırımcılarına kritik uyarı! Uzman isim tarih verdi: İşte 2 Mart 2023 tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet, gram ALTIN FİYATLARI!

02.03.2023 06:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın ile ilgili son dakika gelişmeleri 2023'ün dip seviyesini test edip toparlanmasının ardından vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Öte yandan Dolar 18.8808 TL alış fiyatından, 18.8859 TL satış fiyatından işlem görüyor. Peki, bugün tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet, gram altın fiyatları ne kadar? İşte, 2 Mart 2023 Perşembe gününün güncel altın fiyatları...

ALTIN yatırımcılarına kritik uyarı! Uzman isim tarih verdi: İşte 2 Mart 2023 tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet, gram ALTIN FİYATLARI!

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'in açıklamalarının ardından haftanın dördüncü işlem gününde hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında Tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet, gram altın fiyatları ile ilgili araştırma yapıyor. İşte, 2 Mart 2023 Perşembe gününün güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR? (2 MART 2023 PERŞEMBE)

Altın fiyatları, 2 Mart 2023 Perşembe günü kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışı 1.115,73 TL'den yapan gram altın bugün 1.113,14 TL alış, 1.113.33 TL satış fiyatından işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 7,424,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 7.336,00 liradan alınıyor, 7.411,00 liradan satılıyor.

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YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.726.00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.680,00 liradan alınıyor, 3.719,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.863,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 2 Mart itibariyle 1.840,00 liradan alınıyor, 1.859,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 2 Mart günü 7.534,00 TL alış, 7,603,00 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

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ALTIN FİYATLARI İÇİN UZMAN İSİMDEN KRİTİK UYARI

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş gram altın için yatırımcılara uyarıda bulundu.

Uzman isim yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yıllık bazda bin 450 lira seviyesi kırıldıktan sonra hedefim bin 550 lira. Dolar ve ons tarafında beklediğim sert ataklar yılın ikinci yarısına tekabül ediyor. Bu hafta bin 128-bin 148 lira aralığını takip edeceğim. Dolar endeksinin (dxy) 105 seviyesinin üzerine çıkması, geçen hafta baskılanmaya neden oldu. Bin 810 dolar destek seviyesine gerilediğini gördük. Bu hafta tepki alımlarıyla bin 850 dolar seviyesine kadar yükselmesini bekliyorum."

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