ALTIN yatırımcılarının deprem korkusu! Bankalara akın ettiler: İşte 27 Şubat 2023 tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet, gram ALTIN FİYATLARI!

Altın fiyatları ile ilgili son dakika haberleri vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Güncel fiyatlar arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. 27 Şubat 2023 Pazartesi günü tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet, gram altın fiyatları yatırımcılar tarafından incelenmeye başlandı. İşte, 27 Şubat 2023 Pazartesi gününün güncel altın fiyatları...
Altın fiyatları, 27 Şubat 2023 Pazartesi günü kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.
Önceki kapanışı 1.099,08 TL'den yapan gram altın bugün 1.096,51 TL alış, 1.096.68 TL satış fiyatından işlem görüyor.
Önceki kapanışını 7,433,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 7.294,00 liradan alınıyor, 7.370,00 liradan satılıyor.
Önceki kapanışını 3.731.00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.659,00 liradan alınıyor, 3.699,00 liradan satılıyor.
Çeyrek altın, son kapanışını 1.865,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 27 Şubat itibariyle 1.829,00 liradan alınıyor, 1.850,00 liradan satılıyor.
Tam altın 27 Şubat günü 7.315,00 TL alış, 7,404,00 TL satış fiyatından el değiştiriyor.
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Altın yatırımcıları Türkiye'yi derinden yaralayan deprem felaketi sonrası enkaz altından çıkarılan döviz ve altın görüntülerinin televizyonda yer almasının ardından harekete geçti.
Yatırımcıların, yastık altında tuttukları altın ve dövizleri bankalara yatırmaya başladıkları söyleniyor.