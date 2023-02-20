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ALTIN yatırımcıları DİKKAT! Uzman isim rekor için tarih verdi: İşte 20 Şubat 2023 tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet, gram ALTIN FİYATLARI!

20.02.2023 08:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın ile ilgili son dakika gelişmeleri Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'in 'altında düşüş kalıcı olmaz' ifadesini kullanıp rekor için tarih vermesinin ardından hem yatırımcılar hem de vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Öte yandan dolar 18.8532 TL alış fiyatından, 18.8692 TL satış fiyatından işlem görüyor. Peki, tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet, gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 20 Şubat 2023 Pazartesi günü altın fiyatları...

ALTIN yatırımcıları DİKKAT! Uzman isim rekor için tarih verdi: İşte 20 Şubat 2023 tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet, gram ALTIN FİYATLARI!

Altın ile ilgili son dakika gelişmeleri merak konusu oldu. Altın fiyatları, bugün (20 Şubat 2023 Pazartesi) yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten konuya ilişkin 'rekor' açıklaması geldi. tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet, gram altın fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. İşte 20 Şubat 2023 Pazartesi günü altında son durum...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR? (20 ŞUBAT 2023 PAZARTESİ)

Altın fiyatları, 20 Şubat 2023 Pazartesi günü yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışı 1.117,06 TL'den yapan gram altın bugün 1.117,81 TL alış, 1.118.04 TL satış fiyatından işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 7,464,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 7.401,00 liradan alınıyor, 7.475,00 liradan satılıyor.

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YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.746.00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.712,00 liradan alınıyor, 3.751,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.873,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 20 Şubat itibariyle 1.856,00 liradan alınıyor, 1.876,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 20 Şubat günü 7.408,00 TL alış, 7,470,00 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

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İSLAM MEMİŞ'TEN ALTIN YORUMU! REKOR İÇİN TARİH VERDİ

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş altın fiyatlarına dikkat çekip "Bu fiyatların düşük olduğunu düşünen birisiyim" dedi ve rekor için tarih verdi.

Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığını vurgulayan İslam Memiş açıklamasında şu ifaderleri kullandı:

"Altının gram fiyatı 1115 TL. Ama serbest piyasalarda 1132, 1137 lira aralığında bir gram altın bulunuyor. Yine en son videolarımızda geçen hafta hatırlar iseniz, gram altın 1198 TL seviyesine kadar yükselince Şubat'ın 15'ine kadar 1140 lira seviyesine kadar bir gerilemeden bahsetmiştim

Bu daha aşağıya doğru çekildi. 1140 TL'nin altında gram altın TL fiyatı var. TL'de bekleyen, düşüşleri bekleyen, alım fırsatı kollayanlar da bu düşüşlerin kalıcı olmayacağını gayet açık bir şekilde bilmelidir. Bu düşüşler kalıcı olmaz gram altında."

ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yaptığı açıklamada "Eğer aşağı düşerse 1810 dolar seviyesi var. Ancak şimdilerde 1830 dolar üzerinde tutunma çabasını sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

GRAM ALTIN 1400 TL'NİN ÜSTÜNÜ GÖRECEK!

İslam Memiş, ons Altın fiyatlarının 2300 dolar seviyelerine çıkması ve dolarda da herhangi bir değişiklik olmaması halinde gram altın fiyatlarının kısa süre içerisinde 1400 TL’nin üstünü göreceğini belirtti.

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