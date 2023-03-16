ALTIN yatırımcısına kritik uyarı: O tarihe DİKKAT! İşte 16 Mart 2023 tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet, gram ALTIN FİYATLARI...

Altın fiyatları 16 Mart 2023 Perşembe gününün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet, gram altın fiyatları, Haluk Özdil'in açıklaması sonrası merak edildi. 16 Mart 2023 Perşembe gününün güncel fiyatlarına ve ayrıntılara haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte Tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet, gram altın fiyatları...

ALTIN İÇİN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA: "FED BU SEFER GERÇEKTEN PİSLİĞE BATTI"

Altın fiyatları ile ilgili açıklamada bulunan Haluk Özdil, yükselişin başladığını belirtip FED'i vurgulayarak "İnsanların elindeki altını alabilmek için bu baskılama işlemini sürekli yapıyorlar. FED bu sefer gerçekten pisliğe battı." dedi.

Özdil, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"FED faiz artırımı yapamazsa altın fiyatları otomatikman bahsi geçen seviyelere gelecek. Ben Haziran ayında altının 1500 liraya kadar çıkacağını söylemiştim. Oraya doğru ilerliyor."

"Elinizdeki nakit, reel altını tutun. Sakın satmayın." diyen Özdil, Haziran ayını işaret etti:

Haziran'a doğru aldığınız fiyatın daha fazlasına satacaksınız. FED artık faiz artırımına gitmeyecek. Sabit tutma kararı alacak. Bu da enflasyonun artmasına sebep olacak"

ALTIN FİYATLARI NE KADAR? (16 MART 2023 PERŞEMBE)

Altın fiyatları, 16 Mart 2023 Perşembe günü kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışı 1.161,82 TL'den yapan gram altın bugün 1.160,75 TL alış, 1.160.93 TL satış fiyatından işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 7,715,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 7.641,00 liradan alınıyor, 7.710,00 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.872.00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.832,00 liradan alınıyor, 3.870,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.936,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 16 Mart itibariyle 1.916,00 liradan alınıyor, 1.935,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 16 Mart günü 7.648,00 TL alış, 7,720,00 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

ALTIN FİYATI CANLI ALIŞ SATIŞ TAKİP EKRANI

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