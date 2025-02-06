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Altın yatırımlarında büyük değişim! Hangi şehirler altın biriktirdi, hangi şehirler sattı?

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
06.02.2025 16:56
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Türkiye’de altın birikimi, hem yatırım aracı hem de tasarruf yöntemi olarak önemini koruyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan veriler, şehir bazında kişi başına düşen altın miktarındaki değişimleri ortaya koydu. En fazla altın biriktiren şehir açıklandı.

Altın yatırımlarında büyük değişim! Hangi şehirler altın biriktirdi, hangi şehirler sattı?

Türkiye’de altın, yüzyıllardır hem yatırım aracı hem de birikim kültürünün önemli bir parçası olarak öne çıkıyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 2024 yılına ait çarpıcı verilerle Türkiye’nin en fazla altın birikimine sahip illerini açıkladı.

Nüfus ve altın mevduatı verileri kıyaslandığında, son bir senede kişi başına düşen gram altın miktarı en çok Ankara'da arttı. Ankara'da kişi başına düşen gram altın miktarı ise 9,21 adet oldu. Başkentte bu sayı 2023 yılında 7,72 adet olurken, son bir senede altın miktarı yüzde 19,42 oranında artış gösterdi.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 'Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2024 Sonuçları'nı açıkladı. Buna göre, 2023 yılı itibarıyla 85 milyon 372 bin 377 olan ülke nüfusu geçen yıl 292 bin 567 kişi artarak 85 milyon 664 bin 944 kişiye yükseldi.

İSTANBUL'DA ELDE TUTULAN ALTININ ORANI 10,04 ARTIŞ GÖSTERDİ

İstanbul'da toplam 452 milyar 573 milyon TL'lik toplam altın mevduatı bulunuyor. TÜİK'in açıkladığı nüfus verilerine bakıldığında, İstanbul'da kişi başına düşen gram altın miktarı ise 2024 yılında 9,73 adet oldu.

BDDK'nın FinTürk veri tabanında yer alan altın mevduatı verilerine göre Türkiye'de elinde en fazla altın tutan şehir İstanbul oldu. İstanbul'da toplam 452 milyar 573 milyon TL'lik toplam altın mevduatı bulunuyor. TÜİK'in açıkladığı nüfus verilerine bakıldığında, İstanbul'da kişi başına düşen gram altın miktarı ise 2024 yılında 9,73 adet oldu. Bu sayı 2023 yılında 8,84 adet idi. İstanbul'da elde tutulan altının oranı son 1 senede yüzde 10,04 artış gösterdi.

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BAŞKENTTE ALTINA OLAN İLGİ ARTTI

Nüfus ve altın mevduatı verileri kıyaslandığında, son bir senede kişi başına düşen gram altın miktarı en çok Ankara'da arttı. 2024 yılında toplam 160 milyar 51 milyon TL'lik altın mevduatına sahip olan Ankara'da kişi başına düşen gram altın miktarı ise 9,21 adet oldu. Başkentte bu sayı 2023 yılında 7,72 adet olurken, son bir senede altın miktarı yüzde 19,42 oranında artış gösterdi. Ankara, son bir yıllık artışa bakıldığında zirvede yer alıyor.

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ELİNDE NE ÇOK ALTIN BULUNDURAN ÜÇÜNCÜ ŞEHİR ISPARTA

Türkiye'de elinde en çok altın bulunduran üçüncü şehir ise Isparta oldu. Isparta'da kişi başına düşen gram altın miktarı 2024 yılında 6,83 adet oldu. Isparta'da son bir senede gram altın miktarı yüzde 7,83 adet artış gösterdi.

Listenin 4. sırasında yer alan Karabük, son bir senelik değişime bakıldığında Ankara'nın hemen ardından geliyor. Karabük'te 2023 yılında kişi başına 5,73 adet gram altın düşerken, bu sayı 2024 yılında yüzde 17,14'lük artışla 6,69 adete yükseldi.

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EN ÇOK ALTIN SATAN ŞEHİR ŞIRNAK OLDU

Türkiye'de son bir senede kişi başına düşen altın miktarının en çok azaldığı şehir Şırnak oldu. Şırnak'ta 2023 yılında kişi başına düşen gram altın miktarı 0,75 adet iken, bu sayı 2024 yılında yüzde 11,57'lik düşüşle 0,65'e geriledi.

Öte yandan Şırnak, Türkiye'de elinde en az altın bulunduran şehir konumunda. Bu alanda Şırnak'ın hemen ardından Şanlıurfa geliyor. Şanlıurfa'da son bir senede kişi başına düşen altın miktarı yüzde 6,57'lik düşüş gösterdi.

(CNBC-E)

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