Altın yükseldi mi? Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? Altın rekor kırdı!

TCMB, faizleri yüzde 18’den yüzde 16’ya kadar düşürdü. PPK’nin aldığı kararın ardından piyasalarda ani hareketler meydana geldi. Döviz fiyatlarıla birlikte yükselişini sürdüren gram altın, 544 TL seviyesini geçti.
Sabah saatlerinde FED politika yapıcılarının faiz artırımına dair son yorumlarıyla birlikte yükselişe geçen gram altın, 531 TL’den 540,68 TL’ye kadar yükseldi. 21 Ekim Perşembe saat 14:30 itibarıyla gram altın 539,94 TL'den işlem görüyor.
866 TL alış fiyatı bulunan çeyrek altın 887 TL'den satılırken, bin 744 TL'den alınan yarım altın ise bin 775 TL'den satılıyor.
Tam Altın
ALIŞ: 3.436,68
SATIŞ: 3.506,07
Cumhuriyet Altını
ALIŞ: 3.562,00
SATIŞ: 3.616,00
Ata Altın
ALIŞ: 3.531,00
SATIŞ: 3.582,00
14 Ayar Altın
ALIŞ: 295,51
SATIŞ: 353,80
18 Ayar Altın
ALIŞ: 392,00
SATIŞ: 392,55
22 Ayar Bilezik
ALIŞ: 485,64
SATIŞ: 504,42
İkibuçuk Altın
ALIŞ: 8.591,70
SATIŞ: 8.732,91
Beşli Altın
ALIŞ: 17.398,18
SATIŞ: 17.745,45
Gremse Altın
ALIŞ: 8.591,70
SATIŞ: 8.792,07
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