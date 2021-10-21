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Altın yükseldi mi? Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? Altın rekor kırdı!

21.10.2021 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez Bankası’nın faiz kararının ardından döviz kurları yükselirken, altın fiyatları da tüm zamanların rekorunu kırdı. 531 TL civarında işlem gören gram altın, 540,68 TL’ye kadar yükseldi. Kasım 2020’de en yüksek 540 TL’yi aşan gram altın, tüm zamanlarını rekorunu kırmış oldu.

TCMB, faizleri yüzde 18’den yüzde 16’ya kadar düşürdü. PPK’nin aldığı kararın ardından piyasalarda ani hareketler meydana geldi. Döviz fiyatlarıla birlikte yükselişini sürdüren gram altın, 544 TL seviyesini geçti.

ALTIN YÜKSELDİ Mİ?

Sabah saatlerinde FED politika yapıcılarının faiz artırımına dair son yorumlarıyla birlikte yükselişe geçen gram altın, 531 TL’den 540,68 TL’ye kadar yükseldi. 21 Ekim Perşembe saat 14:30 itibarıyla gram altın 539,94 TL'den işlem görüyor.

866 TL alış fiyatı bulunan çeyrek altın 887 TL'den satılırken, bin 744 TL'den alınan yarım altın ise bin 775 TL'den satılıyor.

İŞTE ALTIN FİYATLARI

Tam Altın

ALIŞ: 3.436,68
SATIŞ: 3.506,07

Cumhuriyet Altını

ALIŞ: 3.562,00
SATIŞ: 3.616,00

Ata Altın

ALIŞ: 3.531,00
SATIŞ: 3.582,00

14 Ayar Altın

ALIŞ: 295,51
SATIŞ: 353,80

18 Ayar Altın

ALIŞ: 392,00
SATIŞ: 392,55

22 Ayar Bilezik

ALIŞ: 485,64
SATIŞ: 504,42

İkibuçuk Altın

ALIŞ: 8.591,70
SATIŞ: 8.732,91

Beşli Altın

ALIŞ: 17.398,18
SATIŞ: 17.745,45

Gremse Altın

ALIŞ: 8.591,70
SATIŞ: 8.792,07

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Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın
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