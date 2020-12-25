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Altın yükselir mi? 2021 yılında gram altın fiyatı ne olur? İşte uzman isimden altın yorum ve değerlendirmeleri

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.12.2020 17:40 | Son Güncelleme

2020 yılında altında yaşanan sert yükselişler nedeniyle birikimlerini altın ile değerlendirmek isteyenler 2021 yılında gram altın fiyatı ne olur sorusunun yanıtını araştırıyor. Bu nedenle uzmanların altın yorum ve değerlendirmeleri merak ediliyor. Peki, altın yükselir mi? İşte tüm merak edilenler…

Altın yükselir mi? 2021 yılında gram altın fiyatı ne olur? İşte uzman isimden altın yorum ve değerlendirmeleri

Koronavirüs salgını sürecinde altında yaşanan sert yükselişlerin ardından gözler 2021 yılına çevrildi. 2021 yılında küresel ekonomilere dair belirsizlikler devam ederken birikimlerini emtia piyasalarında değerlendirmek isteyen vatandaşlar 2021 yılında gram altın fiyatı ne olur sorusunun yanıtını araştırıyor. Altın ve piyasalar uzmanı İslam Memiş, A Haber canlı yayınında konuyla ilgili olarak önemli altın yorum ve değerlendirmelerinde bulundu. Peki, 2021 yılında altın yükselecek mi? İşte 2021 altın tahmini...

ALTIN YÜKSELİR Mİ?

İslam Memiş, katıldığı yayında konuyla ilgili değerlendirmelerini aktardı. Memiş, altın fiyatlarında yeniden yükseliş yönünde ikinci bir dalganın görülebileceğini belirtti. Yaşanan sürece dair de değerlendirmelerde bulunan Memiş, gram altın fiyatının 540 TL’den 440 TL’ye kadar gerilediğini ve şu günlerde 450 TL ile 460 TL aralığında dengelendiğinin gözlemlendiğini aktardı. Aynı zamanda Memiş, vaka sayılarındaki artışın küresel ekonomilerdeki büyümeye dair endişeleri yeniden gündeme getirdiğini dile getirdi. Peki, altın ne zaman yükselir? Şimdi 2021 yılı gram altın tahmini vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

GRAM ALTIN NE OLUR?

Memiş, vaka sayılarındaki artışın küresel ekonomilerdeki büyümeye dair endişeleri tekrar gündeme getirmesinin emtia fiyatlarını olumlu anlamdan destekleyen faktörlerden olduğunu söyledi. Buna bağlı olarak da uluslararası piyasalarda altının ons fiyatının yeniden 2.020 dolar seviyesinin üzerinde bir atak gerçekleştirebileceğini, yani yeniden 2.000 dolar seviyesinin üstünde bir fiyatın görülebileceğini belirtti. Vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından gram altın özelinde de 2021 altın fiyatları merak ediliyor. Memiş, yükselişin yaşanması durumunda içeride de gram altının 480 TL seviyesinin üstüne ataklar yaşayabileceğini tahmin ettiğini aktardı.

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ALTIN ALINIR MI?

Çok sayıda kişi altın almak için doğru zaman olup olmadığını da araştırıyor. Verdiği bilgiler ışığında Memiş, bu düşüşlerin vatandaşlar için bir alım fırsatı olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Altın ve gümüş gibi emtiaların uzun vadeli bir yatırım aracı olduğunu aktaran Memiş, bankadan kredi kullanarak veya borç alarak yatırım yapılmaması gerektiğini vurguladı. Bu nedenle vatandaşlara, birikimleri ve tasarruflarıyla altın almalarını ve uzun vadeyi göz önüne alarak yatırım yapmalarını önerdi. Memiş, 2021 yılı için fiyatlarda agresif bir yükseliş beklemediklerini söyledi.

GÜMÜŞ MÜ ALTIN MI ALINMALI?

Emtia piyasasında altının yanı sıra gümüş de yatırımcıların gözünde güçlü bir seçenek olarak öne çıkıyor. Memiş, konuyla ilgili olarak 2021 senesinin ikinci çeyreğinden sonra altın ve gümüş fiyatlarında emtia piyasalarında bir gerilme bekledikleri yönünde değerlendirmede bulundu. 2020’de gümüşün altını tahtından eden değerli bir emtia olduğuna dikkat çeken Memiş, 2021 yılında altına kıyasla gümüş getirisinin daha fazla olacağı yönünde tahminlerinin olduğunu dile getirdi.

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