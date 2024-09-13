Altın zirveyi gördü! Altını olan olmayan herkes kuyumculara akın etti! Uzmanlar yılsonu için rakam verdi…

Enflasyon ve faizde ibre aşağı döndü ama altın fiyatları yeni zirveyi gördü. ABD'de dün açıklanan ağustos ayı enflasyon verisi düşük çıktı. Gözler yeni haftaya FED'in açıklayacağı faiz kararına çevrildi.

FED açıklamasında beklenti faizin düşüşü yönünde olunca altın fiyatlarının ateşi de bir anda yükseldi ve tekrar rekor tazeledi. Kuyumcularda altının gramı 2 bin 835 liraya kadar yükseldi.

Kuyumcu Metin Yavuz Show Haber’e yaptığı açıklamasında “Altın yine her zaman yaptığı gibi şovunu yaptı. FED’in faiz düşüreceği yönündeki bu beklenti de altını tam ters oranda tetikliyor. Rekordan sonra evet ufak bir gerileme oldu. Bugün 2 bin 800 TL'ye şu anda 24 ayar gram altını veriyoruz. Çeyrek altını 4 bin 550 liraya veriyoruz” dedi.

ALTIN NE KADAR ÇIKARSA ÇIKSIN KUYUMCULAR DOLU!

Kuyumcular ise altın fiyatları ne kadar çıkarsa çıksın dolu. Altın yükseldikçe almaya gelenlerin sayısı da artıyor. Kuyumcuya altın almaya gelen bir müşteri ise durumu şu şekilde açıkladı: “Maalesef öyleyiz. Yükseldikçe alıyoruz. Şu an otomobil alıp satımı yok mesela niye almıyorlar, her yerde otomobil var ama yokken hep alıyorduk. Çünkü daha da zirveyi göreceğini inanıyoruz.”

Bir başka altın almaya gelen müşteri ise faizler düştükçe altının yükseleceğine inandığını belirterek “Param olsa alırım, satmaya geldik şu an zirveyi gördü diye” dedi.

“ALTIN FİYATLARI YILSONU 3 BİN 500 TL’Yİ GÖREBİLİR”

Faiz indirimi beklentisini piyasalar şimdiden satın almış görünse de uzmanlara göre altındaki yeni rekor aslında daha yukarı fiyatların habercisi yorumlanırken uzmanlar “Gelecek hafta açıklanacak faiz indirimlerini şu anda hissetmeye başlayabilirler. Onun için insanlar açıkta olan parası varsa bir an evvel altına yatırım yapabilir. 2 bin 835 seviyeleri 3 bin ve üzeri seyredebilir. Yılsonu ise altının 3 bin 300 – 3 bin 500 seviyelerini görmesi beklenebilir” ifadelerini kullandı. Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır