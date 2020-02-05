Altına yatırım ikiye katlandı! İşte en çok altına yatırım yapan illerimiz

Küresel çapta yaşanan gelişmelerin yatırımcıların güvenli varlıklara yönelmesini beraberinde getirmesiyle yurt içinde gram altının fiyatı geçen yıl 2018'e göre yüzde 33,1 yükselirken, altın mevduatları da ikiye katlanarak 80,2 milyar liraya ulaştı.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Türkiye'deki altın mevduatları 2019'da bir önceki yıla kıyasla yüzde 100,2 artarak 80 milyar 213 milyon 645 bin liraya ulaştı. Altın mevduatları, 2018 sonunda 40 milyar 73 milyon 962 bin lira düzeyinde bulunuyordu. Bu da mevduatların 40,1 milyar lira artarak iki katına çıktığını ortaya koydu.
BDDK verilerine göre, kentlere göre altın mevduatı miktarları ve değişimi 2018 ile 2019 yılları itibarıyla şöyle (bin TL):
Hangi ilde ne kadar altın mevduatı var? İşte o liste...
ADANA
2018: 637.762 2019: 1.268.464 FARK:98,9
ADIYAMAN
2018:188.942 2019:387.057 FARK:104,9
AFYONKARAHİSAR
2018:288.947 2019:631.027 FARK:118,4
AĞRI
2018:70.296 2019:134.327 FARK:91,1
AKSARAY
2018:189.263 2019:379.001 FARK:100,3
AMASYA
2018:155.968 2019:315.965 FARK:102,6
ANKARA
2018: 3.948.592 2019:8.122.857 FARK:105,7
ANTALYA
2018: 950.537 2019:2.123.369 FARK:123,4
ARDAHAN
2018: 21.165 2019:44.789 FARK:11,6
ARTVİN
2018: 81.286 2019:166.520 FARK:104,9
AYDIN
2018: 393.113 2019:848.517 FARK:115,8
BALIKESİR
2018: 579.928 2019:1.200.310 FARK:107,0
BARTIN
2018: 72.766 2019:140.378 FARK:92,9
BATMAN
2018: 212.135 2019:263.711 FARK:24,3
BAYBURT
2018: 24.243 2019:47.451 FARK:95,7
BİLECİK
2018: 110.515 2019:211.573 FARK:91,4
BİNGÖL
2018: 77.764 2019: 143.426 FARK:84,4
BİTLİS
2018: 77.600 2019: 139.394 FARK:79,6
BOLU
2018: 158.221 2019: 336.793 FARK:112,9
BURDUR
2018: 158.360 2019: 309.460 FARK:95,4
BURSA
2018: 1.436.644 2019: 2.838.831 FARK:97,6
ÇANAKKALE
2018: 280.330 2019: 581.189 FARK:107,3
ÇANKIRI
2018: 104.666 2019:214.885 FARK:105,3
ÇORUM
2018: 224.518 2019:436.350 FARK:94,3
DENİZLİ
2018: 466.802 2019:1.025.148 FARK: 119,6
DİYARBAKIR
2018: 372.138 2019:705.063 FARK: 89,5
DÜZCE
2018: 132.795 2019:281.458 FARK: 111,9
EDİRNE
2018: 117.678 2019:240.886 FARK: 104,7
ELAZIĞ
2018: 305.549 2019:577.648 FARK: 89,1
ERZİNCAN
2018: 133.227 2019:265.647 FARK: 99,4
ERZURUM
2018: 293.449 2019:549.890 FARK: 87,4
ESKİŞEHİR
2018: 561.087 2019:1.100.131 FARK:96,1
GAZİANTEP
2018: 421.388 2019: 862.378 FARK:104,7
GİRESUN
2018: 165.166 2019: 165.166 FARK:98,0
GÜMÜŞHANE
2018: 56.270 2019: 107.030 FARK:90,2
HAKKARİ
2018:5.856 2019: 79.030 FARK:72,3
HATAY
2018:335.065 2019: 675.516 FARK:101,6
IĞDIR
2018:26.402 2019: 68.862 FARK:160,8
ISPARTA
2018:370.379 2019: 736.843 FARK:98,9
İSTANBUL
2018:12.867.288 2019: 25.329.039 FARK:96,8
İZMİR
2018: 2.203.111 2019: 4.389.995 FARK:99,3
KAHRAMANMARAŞ
2018:322.958 2019:641.103 FARK:98,5
KARABÜK
2018:151.616 2019:318.566 FARK:110,1
KARAMAN
2018:133.915 2019:268.665 FARK:100,6
KARS
2018:58.077 2019:118.459 FARK:104,0
KASTAMONU
2018:205.376 2019:391.433 FARK:90,6
KAYSERİ
2018:522.969 2019:1.051.727 FARK:101,1
KIRIKKALE
2018:141.080 2019:273.130 FARK:93,6
KIRKLARELİ
2018:117.916 2019:243.682 FARK:106,7
KIRŞEHİR
2018:117.916 2019:159.901 FARK:111,5
KİLİS
2018:30.634 2019:49.189 FARK:60,6
KOCAELİ
2018:1.021.916 2019:2.043.335 FARK:100,0
KONYA
2018:1.152.156 2019:2.280.573 FARK:97,9
KÜTAHYA
2018:392.933 2019:732.668 FARK:86,5
MALATYA
2018:380.814 2019:747.294 FARK:86,5
MANİSA
2018:464.287 2019: 1.008.569 FARK:117,2
MARDİN
2018: 117.880 2019: 223.392 FARK: 89,5
MERSİN
2018: 546.718 2019: 1.120.9802 FARK:105,0
MUĞLA
2018: 441.965 2019: 919.522 FARK: 108,1
MUŞ
2018: 63.596 2019: 115.480 FARK: 81,6
NEVŞEHİR
2018: 154.551 2019:33.861 FARK: 116,0
NİĞDE
2018: 105.045 2019:230.020 FARK: 119,0
ORDU
2018: 282.799 2019:577.649 FARK: 104,3
OSMANİYE
2018: 153.440 2019:317.583 FARK: 107,0
RİZE
2018: 221.536 2019:404.716 FARK:82,7
SAKARYA
2018: 425.574 2019:841.453 FARK:97,7
SAMSUN
2018: 494.186 2019:1.056.018 FARK:113,7
SİİRT
2018:71.681 2019: 133.563 FARK:86,3
SİNOP
2018:77.232 2019: 143.323 FARK:85,6
SİVAS
2018:307.946 2019: 597.371 FARK:94,0
ŞANLIURFA
2018:255.721 2019:550.370 FARK:115,2
ŞIRNAK
2018: 77.430 2019: 132.579 FARK: 71,2
TEKİRDAĞ
2018: 284.154 2019: 606.066 FARK: 113,3
TOKAT
2018: 218.737 2019: 450.464 FARK: 105,9
TUNCELİ
2018: 26.210 2019: 55.459 FARK: 111,6
TRABZON
2018: 409.186 2019: 806.890 FARK: 97,2
UŞAK
2018: 173.490 2019: 346.708 FARK: 99,8
VAN
2018: 188.908 2019: 342.523 FARK: 81,3
YALOVA
2018: 116.085 2019: 222.268 FARK: 91,5
YOZGAT
2018: 131.361 2019: 271.176 FARK: 106,4
ZONGULDAK
2018: 239.082 2019: 478.743 FARK: 100,2
Okuyucu Yorumları 0 yorum