Altında 10 bin TL tahmini: Fonlardan çıkan para buraya yönelebilir

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, fon krizinin Kapalıçarşı'daki altın piyasasında alım-satım işlemlerini yavaşlattığını belirterek gram altının önümüzdeki dönemde izleyebileceği seviyelere ilişkin tahminlerini paylaştı. Yıldırımtürk, kısa vadede temkinli olunması gerektiğini belirtirken orta ve uzun vadede altındaki yükseliş beklentisini korudu.

KAPALIÇARŞI'DA İŞLEMLER YAVAŞLADI

İstanbul Mücevherciler, Kuyumcular ve Sarraflar Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Yıldırımtürk, önceki haftalarda altın piyasasında dengeli bir alım-satım trafiği yaşandığını söyledi.

Konut ve otomobil almak isteyenlerin altın sattığını, konut satışından elde edilen paranın bir bölümünün ise altına yöneldiğini aktaran Yıldırımtürk, geçen hafta sonunda yaşanan fon krizinin ardından her iki tarafta da işlemlerin durgunlaştığını belirtti.

Kapalıçarşı'da sakin bir görünüm hakim olduğunu ifade eden Yıldırımtürk, Anadolu'dan ise gram altına talebin devam ettiğini söyledi.

"FONLARDAN ÇIKAN PARA ALTINA YÖNELEBİLİR"

Fon krizinin piyasalarda tedirginliğe yol açtığını belirten Yıldırımtürk, likidite koşullarındaki sıkışıklığın altın işlemlerini de yavaşlattığını ifade etti.

Dolar/TL'nin 49 liraya ulaştığına dikkat çeken Yıldırımtürk, kur hareketinin etkisiyle gram altının 6.525 TL seviyelerine kadar gerilediğini, ardından 6.550 TL civarında işlem gördüğünü aktardı.

Fon krizine ilişkin toplantıdan olumlu bir sonuç çıkması durumunda altına yeniden talep gelebileceğini söyleyen Yıldırımtürk, likit varlığı bulunan yatırımcıların altına yöneldiğini belirtti. Fonlardan çıkacak paranın bir bölümünün de altına kayabileceğini ifade eden Yıldırımtürk, gram altında 7.000 ve 7.500 TL seviyelerinin görülebileceğini öngördü.

"BÜTÜN PARANIZI ALTINA YATIRIN DEMİYORUZ"

Altındaki gerilemenin ardından yatırımcıların alım yapmak ile beklemek arasında kaldığını belirten Yıldırımtürk, özellikle kısa vadeli işlemlerde dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

Yıldırımtürk, "Biz bu kadar altını anlatıyoruz, bütün paranızı altına yatırın demiyoruz" diyerek hem Türkiye'de hem de küresel piyasalarda öngörülebilirliğin sınırlı olduğuna dikkat çekti.

Portföylerde yüzde 40'a kadar altın, yüzde 5-10 oranında ise gümüş bulundurulabileceğini belirten Yıldırımtürk, yatırımlarda orta ve uzun vadeli düşünülmesi gerektiğini ifade etti.

GRAM ALTINDA 10.000 TL TAHMİNİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının 22 Ekim'deki faiz toplantısının piyasalar açısından önemli olacağını belirten Yıldırımtürk, fon krizine ilişkin gelişmelerin de yakından izleneceğini söyledi.

Dolar/TL için yıl sonu beklentisinin 51-52 lira civarında olduğunu aktaran Yıldırımtürk, kurdaki hareketin gram altın üzerinde çarpan etkisi yaratabileceğini ifade etti.

Yıldırımtürk'e göre gram altında yakın dönemde sırasıyla 7.000, 7.250 ve 7.500 TL seviyeleri görülebilir. Yıl sonu veya ocak başında ise fiyatın 10.000 TL seviyesine ulaşabileceğini öngördü.

İÇ VE DIŞ PİYASA ARASINDAKİ FARK KAPANDI

Kapalıçarşı ile dış piyasa arasındaki fiyat farkının da değiştiğini belirten Yıldırımtürk, yaklaşık 10-15 gün önce Kapalıçarşı fiyatlarının kilogram başına 1.000 dolar daha ucuz olduğunu söyledi.

Söz konusu farkın bugün sıfırlandığını ve 200 dolar artıya geçtiğini aktaran Yıldırımtürk, düğün sezonunun sona ermesinin de altın talebinde zayıflamaya neden olduğunu ifade etti.

ONS ALTINDA 4.100-4.050 DOLAR DESTEĞİ

Altının ons fiyatına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Yıldırımtürk, ABD ve Avrupa'daki tahvil faizlerindeki yükselişin değerli metal üzerinde baskı oluşturduğunu söyledi.

ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin daha önceki yüzde 4,68 seviyelerinden yüzde 5,20'ye kadar yükseldiğini belirten Yıldırımtürk, bu hareketin altın açısından olumsuz olduğunu kaydetti.

Ay sonlarında kontratlı piyasalarda vade sonu teminatlarının tamamlanması amacıyla altın, gümüş ve diğer değerli metallerde satış baskısı görülebildiğine de dikkat çekti.

CNBC-e de yer alan habere göre Yıldırımtürk, ons altında daha önce önemli destek olarak izlediği 4.250 dolar seviyesinin hafta başında aşağı yönlü kırıldığını, yeni destek bölgesinin ise 4.100-4.050 dolar aralığı olduğunu belirtti. Ons altının 4.145 dolar civarında işlem gördüğünü söyledi.

Ons fiyatının 4.150 ve 4.100 dolar seviyelerinin üzerinde kalması durumunda 4.250 doların, ardından da 4.385 doların direnç olarak takip edileceğini ifade eden Yıldırımtürk, ilerleyen dönemde 4.500-4.700 dolar seviyelerinin de gündeme gelebileceğini öngördü.