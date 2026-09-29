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Fatma Betül Sayan Kaya ile anılan 2,17 milyar TL neler alıyor neler! Konuttan maaşa çarpıcı hesap

Fon soruşturmasıyla birlikte AK Parti’deki görevlerinden istifa eden Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya’nın hisse satışlarından toplam 2,17 milyar TL elde ettiği iddiası gündemdeki yerini koruyor. Peki bu rakam günlük hayatta neye karşılık geliyor? Resmi konut fiyatları ve 2026 asgari ücretiyle yapılan hesap tutarın büyüklüğünü gösteriyor.

Fatma Betül Sayan Kaya ile anılan 2,17 milyar TL neler alıyor neler! Konuttan maaşa çarpıcı hesap

İki milyar yüz yetmiş milyon lira. Rakamı yazması kolay ancak tahayyülü zor. Yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre’nin öne sürdüğü tutarlara göre Fatma Betül Sayan Kaya ve İlyas Kaya çifti, hisse alımlarına toplam 163 milyon 46 bin TL yatırdı ve satışlardan 2 milyar 170 milyon TL çekti. Farklı kalemlerle yapılan hesaplar, miktarın büyüklüğünü somutlaştırıyor.

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KONUT HESABI: 986 DAİRENİN FİYATINA DENK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 500 bin sosyal konut projesi için açıkladığı fiyatlardan biri, Anadolu’daki 65 metrekarelik 2+1 daire başına 2 milyon 200 bin TL. İddiada sözü edilen 2,17 milyar TL, bu fiyat üzerinden hesaplandığında yaklaşık 986 dairenin bedeline karşılık geliyor. İstanbul için açıklanan 2 milyon 450 bin TL’lik 2+1 fiyatı esas alınırsa sayı yaklaşık 885 oluyor.

Fatma Betül Sayan Kaya ile anılan 2,17 milyar TL neler alıyor neler! Konuttan maaşa çarpıcı hesap 1

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1000 KİŞİNİN MAAŞIYLA HESAPLAYINCA...

2026’da net asgari ücret 28 bin 75,50 TL olarak belirlenmişti. 2,17 milyar TL, yalnızca çalışanların eline geçen net ücret üzerinden hesaplandığında, 1000 kişinin yaklaşık 77 aylık maaşına denk geliyor. Üstelik bu hesapta asgari ücretin altı yılı aşkın bir süre boyunca artmadığı varsayılıyor.

Fatma Betül Sayan Kaya ile anılan 2,17 milyar TL neler alıyor neler! Konuttan maaşa çarpıcı hesap 2

EMEKLİ AYLIĞINDA KARŞILIĞI NE?

Temmuz 2026’dan itibaren uygulanan en düşük emekli aylığı 23 bin 552 TL. İddiadaki tutar, bu aylık üzerinden yaklaşık 92 bin emekli maaşı ödemesine denk düşüyor. Bir başka deyişle 10 bin emeklinin dokuz aylık en düşük aylığı bu rakamın altında kalıyor. Bu karşılaştırmada da aylığın sabit kaldığı varsayımı bulunuyor.

Fatma Betül Sayan Kaya ile anılan 2,17 milyar TL neler alıyor neler! Konuttan maaşa çarpıcı hesap 3

10 BİN ÖĞRENCİYE DÖRT YILLIK BURS

Gençlik ve Spor Bakanlığının 2026 için açıkladığı aylık lisans bursu 4 bin TL. Bu tutarın 12 ay boyunca ve dört yıl hiç değişmediği varsayılırsa, 10 bin öğrenciye dört yıl burs vermenin toplamı 1 milyar 920 milyon TL ediyor. Yani iddiada sözü edilen 2,17 milyar TL bu hesabı da aşıyor.

Fatma Betül Sayan Kaya ile anılan 2,17 milyar TL neler alıyor neler! Konuttan maaşa çarpıcı hesap 4

BİR HASTANE YATIRIMINDAN DA FAZLA

Sağlık alanından bir örnek de rakamın büyüklüğünü gösteriyor. Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü, kentte planlanan 100 yataklı devlet hastanesinin proje bedelini 1,4 milyar TL olarak açıkladı. Kaya çifti hakkındaki iddiada geçen 2,17 milyar TL, bu yatırım bedelinin 770 milyon TL üzerinde.

Fatma Betül Sayan Kaya ile anılan 2,17 milyar TL neler alıyor neler! Konuttan maaşa çarpıcı hesap 5

163 MİLYON TL’NİN KAYNAĞI MERAK KONUSU

Kamuoyu ayrıca şu sorunun da yanıtını bekliyor: İddiada geçen 163 milyon 46 bin TL’lik başlangıç sermayesi nasıl sağlandı ve hisse işlemleri hangi koşullarda yapıldı?

Fatma Betül Sayan Kaya ile anılan 2,17 milyar TL neler alıyor neler! Konuttan maaşa çarpıcı hesap 6

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GÖREVLERİNDEN “AFFINI İSTEDİ”

Kaya, “hakkındaki iddiaların bağımsız biçimde incelenebilmesi için” AK Parti’deki görevlerinden affını istediğini duyurmuştu. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik iddiaların araştırılacağını söylemişti.

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Anahtar Kelimeler:
Fatma Betül Sayan Kaya burs hastane konut fon soruşturması
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