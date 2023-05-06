FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Altında böylesi görülmemişti! Olağanüstü seviyeye çıktı: Uzman isimden gram altın için dikkat çeken tahmin…

Altında böylesi görülmemişti! Olağanüstü seviyeye çıktı: Uzman isimden gram altın için dikkat çeken tahmin…

06.05.2023 08:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları hafta içinde çifte rekora imza attı. Ons altın ve gram altın fiyatı tüm zamanların rekorunu kırmasının ardından hafta kapanışında düşüşe geçti. Bununla birlikte çok önemli bir gelişme daha yaşandı. Dünya Altın Konseyi’ne göre Türkiye’nin yatırımlık altın talebi rekor seviyede arttı. ‘Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi?’ sorusuna yanıt arayan yatırımcılar için uzman isim rakam vererek rekor seviyeyi açıkladı. İşte altın fiyatı tahmini ve güncel piyasa rakamları…

Altında böylesi görülmemişti! Olağanüstü seviyeye çıktı: Uzman isimden gram altın için dikkat çeken tahmin…

Hafta içinde ABD Merkez Bankası Fed’in faizleri son 16 yılın zirvesine yükseltmesi ile ons altın fiyatları 2080 doları aşarak tüm zamanların rekorunu kırmıştı. ABD’de tarım dışı istihdam Nisan ayında 180.000 beklentisini aşarak 253.000 arttı. Enflasyondaki inatçılığın karşısında istihdamdaki iyileşme Nisan ayında da devam etti. Tarım dışı istihdam verisinin yayımlanmasının ardından dolar endeksi değer kazandı. Bu gelişme sonrası altın fiyatları günlük kaybını yüzde 2,5’e taşıyarak yeniden 2000 doların altına geriledi.

ALTIN

Fed faiz kararı ile ons altındaki yükselişten destek bulan işlenmemiş gram altın fiyatı 1302 liraya kadar yükselerek tarihi yüksek seviyeyi görmüştü. Ancak altının gram fiyatı da dün düşüşe geçti. Şu sıralar ise serbest piyasada 1.266 liradan değerleniyor.

TÜRKİYE'NİN ALTIN TALEBİ OLAĞANÜSTÜ SEVİYELERDE

Türkiye'de tasarruf sahiplerinin altın yatırımları tarihsel seviyelere çıktı. Dünya Altın Konseyi'nin verileri Türkiye'nin altın talebindeki rekor artışı gözler önüne serdi. Konseyin yılın ilk çeyreğine yönelik hazırladığı talep raporuna göre Türkiye'nin külçe ve sikke formunda altın yatırımı yılın ilk çeyreğinde 50 ton ile rekor seviyeye ulaştı.

iStock-1275226531

Konseyin verilerine göre Türkiye'de ilk çeyrekte altın talebi geçen yılın aynı dönemine göre beşe katlandı. Bir önceki çeyreğe göre ise altın talebinde yüzde 32'lik artış izlendi. Toplamda talebin 3 milyar dolara ulaştığı görüldü. Türkiye'de tasarruf sahipleri enflasyonun devam etmesi nedeniyle altında güvenli liman alımları yaptı. Altın talebinde küresel tabloya bakınca Türkiye'nin geldiği seviye de dikkat çekti. Konseyin verilerine göre aynı dönemde küresel olarak külçe ve sikke formundaki talep 302 ton oldu. Böylelikle Türkiye'nin ilk çeyrekte küresel talebin altıda birini tek başına aldığı görüldü. Türkiye ile birlikte Çin'in 66 tonluk, Hindistan'ın da 34 tonluk talebi öne çıktı.

iStock-1348848980

GRAM ALTIN FİYATI İÇİN YENİ TAHMİN

Yatırımcıların altına olan talebi artmaya devam ederken fiyatların önümüzdeki dönemde nasıl yön bulacağı da merak konusu oldu. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, ons altından gelen desteğin yanında artan talebin de gram altın fiyatlarını rekora taşıdığını belirtti.

iStock-1487152146

Vatandaşın altına daha da yönelmesi ile altının gram fiyatının yakın bir zamanda 1400 seviyesini geçebileceğini kaydeden uzman isim, bu seviyenin aşılması halinde 1.500 liraların da konuşulmaya başlanacağının altını çizdi. “Öte yandan Kur Korumalı Mevzuat Hesabında da bir çözülme olursa bu da fiyatların yukarı seviyeye çıkmasını tetikleyecektir” diye uzman isim, “Zaten vatandaşımızda yatırım tercihini 4-5 aydır altında kullanmış durumunda” şeklinde yorumda bulundu.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sıfır otomobil satışı ile ilgili yeni düzenleme! Bunu yapan bayi yandı!Sıfır otomobil satışı ile ilgili yeni düzenleme! Bunu yapan bayi yandı!
İnternetten araba bakıyorsanız... Yeni yöntem deşifre olduİnternetten araba bakıyorsanız... Yeni yöntem deşifre oldu
Toplu iş sözleşmesi için Bakan Bilgin'den açıklamaToplu iş sözleşmesi için Bakan Bilgin'den açıklama
Anahtar Kelimeler:
Altın

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anket açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anket açıklaması

Canlı yayında 'Sayın Gülen' dedi! İnce'den tepki gecikmedi

Canlı yayında 'Sayın Gülen' dedi! İnce'den tepki gecikmedi

Yüz binlerin maaşı değişecek! Salı günü...

Yüz binlerin maaşı değişecek! Salı günü...

4.500 gün ile kadınlara erken emeklilik

4.500 gün ile kadınlara erken emeklilik

Sıfır otomobil satışı ile ilgili yeni düzenleme! Bunu yapan bayi yandı!

Sıfır otomobil satışı ile ilgili yeni düzenleme! Bunu yapan bayi yandı!

Togg'a yeni özellik geliyor! Togg CEO'su duyurdu, dünyada bir ilk

Togg'a yeni özellik geliyor! Togg CEO'su duyurdu, dünyada bir ilk

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Tam 17 metre! Kıyıya vuran balina görenleri şaşkına çevirdi

Tam 17 metre! Kıyıya vuran balina görenleri şaşkına çevirdi

Herkesin içinde soyunmak zorunda kaldılar! “İç çamaşırımıza kadar...”

Herkesin içinde soyunmak zorunda kaldılar! “İç çamaşırımıza kadar...”

Çabasız şıklık spor giyimle mümkün! Puma'da %65'e varan indirim

Çabasız şıklık spor giyimle mümkün! Puma'da %65'e varan indirim

Su dolu küvete şarja takılı telefonla girdi! Sonu facia...

Su dolu küvete şarja takılı telefonla girdi! Sonu facia...

Asansör boşluğuna düşüp hayatını kaybetti! 3 gün sonra koku gelince...

Asansör boşluğuna düşüp hayatını kaybetti! 3 gün sonra koku gelince...

O bir klasik! Puma'nın Suede Classic modeli şimdi indirimde, kaçırmayın

O bir klasik! Puma'nın Suede Classic modeli şimdi indirimde, kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.