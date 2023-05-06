Altında böylesi görülmemişti! Olağanüstü seviyeye çıktı: Uzman isimden gram altın için dikkat çeken tahmin…

Hafta içinde ABD Merkez Bankası Fed’in faizleri son 16 yılın zirvesine yükseltmesi ile ons altın fiyatları 2080 doları aşarak tüm zamanların rekorunu kırmıştı. ABD’de tarım dışı istihdam Nisan ayında 180.000 beklentisini aşarak 253.000 arttı. Enflasyondaki inatçılığın karşısında istihdamdaki iyileşme Nisan ayında da devam etti. Tarım dışı istihdam verisinin yayımlanmasının ardından dolar endeksi değer kazandı. Bu gelişme sonrası altın fiyatları günlük kaybını yüzde 2,5’e taşıyarak yeniden 2000 doların altına geriledi.

Fed faiz kararı ile ons altındaki yükselişten destek bulan işlenmemiş gram altın fiyatı 1302 liraya kadar yükselerek tarihi yüksek seviyeyi görmüştü. Ancak altının gram fiyatı da dün düşüşe geçti. Şu sıralar ise serbest piyasada 1.266 liradan değerleniyor.

TÜRKİYE'NİN ALTIN TALEBİ OLAĞANÜSTÜ SEVİYELERDE

Türkiye'de tasarruf sahiplerinin altın yatırımları tarihsel seviyelere çıktı. Dünya Altın Konseyi'nin verileri Türkiye'nin altın talebindeki rekor artışı gözler önüne serdi. Konseyin yılın ilk çeyreğine yönelik hazırladığı talep raporuna göre Türkiye'nin külçe ve sikke formunda altın yatırımı yılın ilk çeyreğinde 50 ton ile rekor seviyeye ulaştı.

Konseyin verilerine göre Türkiye'de ilk çeyrekte altın talebi geçen yılın aynı dönemine göre beşe katlandı. Bir önceki çeyreğe göre ise altın talebinde yüzde 32'lik artış izlendi. Toplamda talebin 3 milyar dolara ulaştığı görüldü. Türkiye'de tasarruf sahipleri enflasyonun devam etmesi nedeniyle altında güvenli liman alımları yaptı. Altın talebinde küresel tabloya bakınca Türkiye'nin geldiği seviye de dikkat çekti. Konseyin verilerine göre aynı dönemde küresel olarak külçe ve sikke formundaki talep 302 ton oldu. Böylelikle Türkiye'nin ilk çeyrekte küresel talebin altıda birini tek başına aldığı görüldü. Türkiye ile birlikte Çin'in 66 tonluk, Hindistan'ın da 34 tonluk talebi öne çıktı.

GRAM ALTIN FİYATI İÇİN YENİ TAHMİN

Yatırımcıların altına olan talebi artmaya devam ederken fiyatların önümüzdeki dönemde nasıl yön bulacağı da merak konusu oldu. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, ons altından gelen desteğin yanında artan talebin de gram altın fiyatlarını rekora taşıdığını belirtti.

Vatandaşın altına daha da yönelmesi ile altının gram fiyatının yakın bir zamanda 1400 seviyesini geçebileceğini kaydeden uzman isim, bu seviyenin aşılması halinde 1.500 liraların da konuşulmaya başlanacağının altını çizdi. “Öte yandan Kur Korumalı Mevzuat Hesabında da bir çözülme olursa bu da fiyatların yukarı seviyeye çıkmasını tetikleyecektir” diye uzman isim, “Zaten vatandaşımızda yatırım tercihini 4-5 aydır altında kullanmış durumunda” şeklinde yorumda bulundu.



