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Altında kritik gün: Gözler Fed faiz kararında

15.12.2021 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz hafta, gram altın fiyatları ABD'nin enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından rekor kırarak 799 lira seviyesine kadar yükselmişti. Gram altın pazartesi günü 839 lirayı aşarak tarihi rekorunu tazeledi. Yatırımcıların gözü bugün yapılacak Fed toplantısında

Altında kritik gün: Gözler Fed faiz kararında

Gram altın dolar/TL kurundaki hareketliliği izleyerek fiyatlandı. Pazartesi günü gram altın 839 lira seviyesine gelerek rekor tazeledi. Öte yandan yatırımcılar bugün Fed faiz kararına odaklandı.

Gram altın dün 839 lira olan tarihi rekor seviyesini görmesinin ardından 830 liradan işlem görüyor.

GRAM ALTIN

Yatırımcıların takibinde olan gram altın, dolar/TL’deki yükselişle geçen hafta 791 TL’ye ulaşarak rekor tazeledikten sonra hafif bir çekilme yaşasa da haftanın kalanında yükseliş eğilimi içerisindeydi.

Yeni haftaya yatay bir seyirle başlayan gram altın, pazartesi günü dolar/TL’deki yükselişle rekor tazeleyerek 839 TL’yi gördükten sonra çarşamba günü 830 TL civarında bulunuyor.

CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİBİ

ONS ALTININ FİYATI

Geçen haftaya 1.783 dolar civarında başlayan ons altın, hafta boyunca dar bir fiyat aralığında seyrettikten sonra cuma günü açıklanan enflasyon verisi öncesinde 1.770 dolara kadar gerilmişti. Enflasyon verisiyle beraber toparlanan güvenli liman, haftayı 1.782 dolar ile kapatmıştı. Ons altın, salı günü haftanın ilk iki günü dar bir bantta işlem gördükten sonra 1.770 dolar civarına geriledi.

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Anahtar Kelimeler:
gram altın
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