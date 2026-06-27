Altında sert dalgalanma! Gözler bu verilerde

Küresel piyasalarda enflasyon endişeleri ve merkez bankalarının para politikalarına ilişkin beklentiler, altın fiyatları üzerinde etkisini sürdürüyor.

Geçtiğimiz hafta boyunca ABD ekonomisinden gelen güçlü veriler ile ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerinde temkinli davranabileceği beklentisi, doların güç kazanmasına ve altın fiyatlarında sert dalgalanmalara neden oldu.

Hafta sonuna doğru artan jeopolitik riskler ve yatırımcıların alım yönünde pozisyon alması ise fiyatların yeniden toparlanmasına katkı sağladı.

GÖZLER ABD İSTİHDAM VERİLERİNDE

Piyasaların odağında, Fed'in gelecek dönemde izleyeceği para politikasına ilişkin önemli sinyaller vermesi beklenen ABD istihdam verileri bulunuyor.

Analistler, açıklanacak verilerin beklentilerin üzerinde gelmesi halinde faiz beklentilerinin yeniden güçlenebileceğini, bunun da altın üzerinde baskı oluşturabileceğini ifade ediyor.

Buna karşın küresel enflasyon endişeleri, jeopolitik riskler ve merkez bankalarının altın alımlarını sürdürmesi nedeniyle orta ve uzun vadede altının yeniden destek bulabileceği değerlendiriliyor.

ONS VE GRAM ALTINDA SON DURUM

Hafta içinde sert satışlarla 3.958 dolar seviyesini test eden ons altın, haftayı 4.088 dolar seviyesinden tamamladı.

Yurt içinde ise ons altındaki hareketlilik gram altın fiyatlarına da yansıdı. Hafta içinde 5 bin 918 liraya kadar gerileyen gram altın, haftalık kapanışını 6 bin 127 liradan yaptı.

KRİTİK SEVİYELER TAKİP EDİLİYOR

Teknik analizlere göre ons altında 3.900-4.100 dolar bandı önemli bir destek bölgesi olarak öne çıkıyor.

Uzmanlar, fiyatların bu aralık üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü yeni bir hareketin başlayabileceğini, bu seviyenin altına inilmesi halinde ise satış baskısının yeniden artabileceğini belirtiyor.

GRAM ALTIN 6 BİN LİRANIN ALTINA GERİLEDİ!

Ons altındaki düşüş, yurt içi piyasalarda gram altına da yansıdı. Şubat ayında 7 bin 800 lirayla tarihi zirvesini gören gram altın, son düşüşle birlikte 6 bin liranın altına geriledi.

Böylece gram altında son dört ayda yaklaşık yüzde 25'lik değer kaybı yaşandı.