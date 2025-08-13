'Altını çizeyim' 3600 ek gösterge için çarpıcı çıkış geldi

Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren ve memur ve memur emeklilerinin maaş ve aylıklarına 2026 ve 2027 yıllarında yapılacak zammın belirleneceği 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşme görüşmelerinde önemli bir görüşme yaşanmış, hükümet, memur ve memur emeklisine 2026 yılı için yüzde 10+6 zam teklif etmişti. Çok sayıda kişinin merakla beklediği bir diğer konu ise 3600 ek gösterge konusu. Uzman isimden 3600 ek gösterge ile ilgili de çarpıcı bir çıkış geldi.

3600 EK GÖSTERGE ÇIKACAK MI?

TGRT Haber'de konuşan SGK Başuzmanı İsa Karakaş "3600 ek göstergeyi merak ediyorlar. Çünkü şöyle bir şey de var; memur ve memur emeklilerinin üç kırmızı çizgi nedeniyle emekli olamadığı için bunun domino etkisi var. Domino etkisi ne demek? Gençlerimiz memur olamıyor. Öğretmenler atanamıyor. Neden? Artık maaşlar yüzde 40'lara kadar düştüğü için memurlar emekli olamıyor. EYT'li olmasına rağmen, hal böyleyken yeni kadrolar da açılmıyor. Bunun birçok boyutu var. 3600 ek göstergenin de çıkmayacağını söyleyeyim. Altını çizeyim" ifadelerini kullandı.