Altının gramı 5 bin 172 liradan işlem görüyor

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 5 bin 172 liradan işlem görüyor.

Altının dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gramı, günü yüzde 0,2 azalışla 5 bin 155 liradan tamamladı. Haftanın son işlem gününe yükselişle başlayan gram altında fiyat, saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 üstünde 5 bin 172 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 8 bin 750 liradan, cumhuriyet altını 34 bin 880 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı da güne yükselişle başlamasının ardından şu sıralarda yüzde 0,1 artışla 3 bin 860 dolarda seyrediyor.

Altının ons fiyatı ABD Merkez Bankasının faiz indirimlerine devam edeceğine yönelik öngörülerin gücünü koruması ve ABD'de federal hükümetin kapanmasının etkilerine ilişkin endişelerin etkisiyle yükseliş eğilimini sürdürürken, haftalık kazanç serisini 7. haftaya taşımaya hazırlanıyor.

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında dünya genelinde hizmet sektörü ve bileşik PMI verilerinin takip edileceğini belirtti.

ABD'de bugün açıklanması gereken istihdam raporunun yayımının federal hükümetin kapanması sebebiyle ertelenmesinin beklendiğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 900 dolar seviyesinin direnç, 3 bin 700 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu ifade etti.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, eylülde Tüketici Fiyat Endeksi'nin aylık bazda yüzde 2,47 artacağını tahmin ediyor. Ekonomistler 2025 sonunda ise enflasyonun yüzde 30,09 olacağını öngörüyor. (AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

