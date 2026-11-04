FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Altının kilogram fiyatı 6 milyon 516 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 516 bin liraya çıktı.

Altının kilogram fiyatı 6 milyon 516 bin liraya yükseldi

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 340 bin lira, en yüksek 6 milyon 516 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 3,3 artışla 6 milyon 516 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 305 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 7 milyar 34 milyon 121 bin 626,53 lira, işlem miktarı ise 1086,54 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 7 milyar 333 milyon 681 bin 981,43 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Albayrak Döviz ve Altın Yetkili Müessese, BLZ Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler ile Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 6.305.000,00 3.923,00
En Düşük 6.340.000,00 3.952,00
En Yüksek 6.516.000,00 4.050,65
Kapanış 6.516.000,00 4.045,00
Ağırlıklı Ortalama 6.491.129,81 4.028,92
Toplam İşlem Hacmi (TL) 7.034.121.626,53
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.086,54
Toplam İşlem Adedi 99
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ABD'nin dış ticaret açığı eylülde hafif gerilediABD'nin dış ticaret açığı eylülde hafif geriledi
THY, üçüncü çeyrekte 929 milyon dolar esas faaliyet karı elde ettiTHY, üçüncü çeyrekte 929 milyon dolar esas faaliyet karı elde etti

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.502,31
6.503,32
% 3.17
17:34
Ons Altın / TL
202.256,18
202.331,99
% 3.18
17:49
Ons Altın / USD
4.043,80
4.044,35
% 3.13
17:49
Çeyrek Altın
10.403,69
10.632,93
% 3.17
17:34
Yarım Altın
20.742,37
21.265,86
% 3.17
17:34
Ziynet Altın
41.614,78
42.401,66
% 3.17
17:34
Cumhuriyet Altını
43.298,00
43.951,00
% 2.07
17:01
Anahtar Kelimeler:
Altın piyasa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Milyonlarca lirayı zimmetine geçirdi! Hırsız katipten itiraf: 'Paralarla bahis oynadım'

Milyonlarca lirayı zimmetine geçirdi! Hırsız katipten itiraf: 'Paralarla bahis oynadım'

AK Parti'de dikkat çeken Fatma Betül Sayan çağrısı: "Yargılanırken görmek istiyoruz"

AK Parti'de dikkat çeken Fatma Betül Sayan çağrısı: "Yargılanırken görmek istiyoruz"

Arda Turan'a Şampiyonlar Ligi'nde Sporting darbesi!

Arda Turan'a Şampiyonlar Ligi'nde Sporting darbesi!

Mehmet Şef müdahale etti! Şadi'nin Ayşe'ye hareketi tepki çekti

Mehmet Şef müdahale etti! Şadi'nin Ayşe'ye hareketi tepki çekti

Asgari ücretin 3 katı oldu: Maaşı aşınca işten ayrılmaya başladılar

Asgari ücretin 3 katı oldu: Maaşı aşınca işten ayrılmaya başladılar

Dolar, Bitcoin, altın: Dengeler değişiyor! ABD seçimi piyasaları hareketlendirdi

Dolar, Bitcoin, altın: Dengeler değişiyor! ABD seçimi piyasaları hareketlendirdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.