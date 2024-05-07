Altının kilogram fiyatında düşüş

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 430 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 430 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 440 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,6 düşüşle 2 milyon 430 bin lira oldu. Dün, standart altının kilogram fiyatı günü 2 milyon 445 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 1 milyar 497 milyon 104 bin 542,55 lira, işlem miktarı ise 615,10 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 1 milyar 528 milyon 776 bin 63,83 lira düzeyinde gerçekleşti.

(AA)







