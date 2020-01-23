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Altının kilogramı 296 bin 300 liraya geriledi

EKONOMİ HABERLERİ  | 23.01.2020 16:33 | Son Güncelleme

Altının kilogramı 296 bin 300 liraya geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 296 bin 300 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 295 bin 450 lira, en yüksek 297 bin 8 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,05 azalışla 296 bin 300 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 trilyon 324 milyon 258 bin 56,71 lira, işlem miktarı ise 4.497,03 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 328 milyon 961 bin 125,12 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar VakıfBank, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası ve Uğuras Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 296.450,001.555,50En Düşük 295.450,001.542.00En Yüksek297.008,001.557,75Kapanış296.300,001.554,75Ağırlıklı Ortalama 295.968,791.542,72Toplam İşlem Hacmi (TL)1.324.258.056,71 Toplam İşlem Miktarı (Kg)4.497,03 Toplam İşlem Adedi280

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Altının Kilogramı,

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