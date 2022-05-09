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Ambargo sonrası petrol fiyatlarında son durum! Suudi Arabistan’dan flaş hamle…

09.05.2022 07:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya’nın Ukrayna’daki saldırılarını arttırmasının ardından G7 ülkelerinin Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketi kapsamında Rusya'dan petrol ithalatını kademeli olarak bitireceklerini ya da tamamen keseceklerini duyurması sonrasında petrol fiyatlarındaki son durum merak konusu oldu. Ambargo kararı fiyatları etkiledi mi? İşte petrol piyasasında yeni haftanın ilk gününde son durum…

Ambargo sonrası petrol fiyatlarında son durum! Suudi Arabistan’dan flaş hamle…

Rusya’ya uygulanan petrol ambargosu sonrasında herkes fiyatlardaki son durumu merak ediyor. Petrol piyasasında yeni haftanın ilk işlemlerinde fiyatlamalara G7'nin Rus petrolüne yönelik ambargo kararı etki etti. Petrol piyasaları yeni haftaya G7 ülkelerinin Rus petrolüne yönelik ambargo kararı ve Suudi Arabistan'ın Asyalı müşterilerine iskonto hamlesiyle başladı.

ABD ham petrolü dalgalı bir açılışın ardından 110 dolar civarına otururken, Brent petrol de 112 dolara geldi.

G7 ülkeleri, Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketi kapsamında Rusya'dan petrol ithalatını kademeli olarak bitireceklerini ya da tamamen keseceklerini duyurdu.

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Ayrıca ABD'nin, Rusya'dan ahşap malzemeler, endüstriyel motorlar, fanlar, havalandırma ekipmanları dozerler gibi ürünlerin ithalatına yeni kısıtlamalar getireceği, Rus askeri yetkililere de vize kısıtlaması koyacağı aktarıldı.

Vanda Insights Kurucusu Vandana Hari, Avrupa Birliği'nin Rusya petrolüne yönelik ambargo konusunda oy birliği sağlamaya çalışırken, fiyatlarda geri çekilme beklediğini açıkladı.

SUUDİ ARABİSTAN’DAN ÇİN’E İNDİRİM

Petrol piyasalarında Rusya-Ukrayna savaşının yarattığı belirsizlik ve dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'de salgın önlemlerinin etkisi hissedilmeye devam ederken, Suudiler Asyalı müşterilere petrolde indirim yaptı.

Saudi Aramco Asyalı alıcıların tarifelerinde varil başına 5 dolarlık indirim yaptı. Böylelikle şirket son dört ayda ilk kez fiyatlarda indirim kararı aldı. Yapılan indirim Bloomberg'in rafineriler ve piyasa aktörlerinden derlediği beklentilerle uyumlu gerçekleşti.

Suudiler savaşın başlamasının ardından fiyatların 100 doların üzerine çıkmasının ardından geçen iki ayda ham petrol fiyatlarını rekor seviyelere çıkarmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Suudi Arabistan
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